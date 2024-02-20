港販睡地板、吃豆瓣 為故鄉浙江興學40年捐208萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

當大家都還沉浸在春節氣氛之中，95歲的「尖沙咀小販」張杰18日在港離世的消息，在他故鄉浙江上虞傳開，當地市民紛紛趕往他在上虞的舊居獻花哀悼。他的離世之所以讓一座城為之動容，是因為這位在香港 靠著賣粽子、茶葉蛋為生的老實人，40年來省吃儉用，為家鄉捐贈1500萬元人民幣（約208.3萬美元），興建了18幢張杰教學樓，32間教室和宿舍樓、圖書館 ，惠及眾多莘莘學子。

大公報報導，張杰曾說：「只要我張杰在世一天，我就對家鄉教育事業支持一天。」張杰的三女兒張蕉珍昨受訪時表示，父親的義舉得到全家的支持，父親雖已離世，惟蕉珍以父為榮。

張杰1928年出生於上虞梁湖街道華光村，11歲那年，迫於生計，隻身去了上海成都竹木行當伙計。後來，他來到香港南貨店當伙計，省吃儉用租下九龍尖沙咀加連威老道，一個僅5、6平方米的樓梯口店鋪，以賣河蟹為生，平時兼賣茶葉蛋、粽子、話梅等。

可就是這樣一名小商販，自1979年起陸續為家鄉浙江上虞捐建了18幢張杰教學樓，32間教室和宿舍樓、圖書館，並設立200多萬元的教育基金資助困難學生，總捐贈金額達1500萬元。每次回鄉他都要去各個學校走走看看，哪家缺教具，哪家缺設備，哪家需要圖書，哪家需要新建校舍，他都一一記下，力盡所能解決困難。

曾有人誤以為他是香港富豪，對此他曾調侃說：「人家叫我老闆，其實我睏（睡）的是地板，吃的是豆瓣。」1980年代，張杰一家十幾口人還擠在30多平方米的房子裡，當有親戚勸他買房改善生活質量時，他盤算了一下需要200萬港元（約25.5萬美元），又放棄了。「我一想，買屋只有自己受益，但是200萬元造一間學校，能有多少人受益啊。」

相比對家鄉教育的慷慨捐贈，張杰對自己可謂是十分「吝嗇」。他吃的是粗茶淡飯，穿的是廉價衣衫，出門專挑公共汽車，「老菸槍」硬生生戒了菸。張杰曾說「知識改變國家命運，要靠讀書，現在國家負擔重，我們海外遊子總要盡點心，出點力。」「自己好不算好，家鄉好才是真的好！」