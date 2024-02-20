我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

港販睡地板、吃豆瓣 為故鄉浙江興學40年捐208萬美元

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

當大家都還沉浸在春節氣氛之中，95歲的「尖沙咀小販」張杰18日在港離世的消息，在他故鄉浙江上虞傳開，當地市民紛紛趕往他在上虞的舊居獻花哀悼。他的離世之所以讓一座城為之動容，是因為這位在香港靠著賣粽子、茶葉蛋為生的老實人，40年來省吃儉用，為家鄉捐贈1500萬元人民幣（約208.3萬美元），興建了18幢張杰教學樓，32間教室和宿舍樓、圖書館，惠及眾多莘莘學子。

大公報報導，張杰曾說：「只要我張杰在世一天，我就對家鄉教育事業支持一天。」張杰的三女兒張蕉珍昨受訪時表示，父親的義舉得到全家的支持，父親雖已離世，惟蕉珍以父為榮。

張杰1928年出生於上虞梁湖街道華光村，11歲那年，迫於生計，隻身去了上海成都竹木行當伙計。後來，他來到香港南貨店當伙計，省吃儉用租下九龍尖沙咀加連威老道，一個僅5、6平方米的樓梯口店鋪，以賣河蟹為生，平時兼賣茶葉蛋、粽子、話梅等。

可就是這樣一名小商販，自1979年起陸續為家鄉浙江上虞捐建了18幢張杰教學樓，32間教室和宿舍樓、圖書館，並設立200多萬元的教育基金資助困難學生，總捐贈金額達1500萬元。每次回鄉他都要去各個學校走走看看，哪家缺教具，哪家缺設備，哪家需要圖書，哪家需要新建校舍，他都一一記下，力盡所能解決困難。

曾有人誤以為他是香港富豪，對此他曾調侃說：「人家叫我老闆，其實我睏（睡）的是地板，吃的是豆瓣。」1980年代，張杰一家十幾口人還擠在30多平方米的房子裡，當有親戚勸他買房改善生活質量時，他盤算了一下需要200萬港元（約25.5萬美元），又放棄了。「我一想，買屋只有自己受益，但是200萬元造一間學校，能有多少人受益啊。」

相比對家鄉教育的慷慨捐贈，張杰對自己可謂是十分「吝嗇」。他吃的是粗茶淡飯，穿的是廉價衣衫，出門專挑公共汽車，「老菸槍」硬生生戒了菸。張杰曾說「知識改變國家命運，要靠讀書，現在國家負擔重，我們海外遊子總要盡點心，出點力。」「自己好不算好，家鄉好才是真的好！」

香港 圖書館

上一則

看牙差價大 醫療券可赴灣區 港診所憂生意挫3成

下一則

港：23條立法不影響外商正常生意 不存在隨意拘捕

延伸閱讀

北方滑雪教練赴浙江淘金 3個月可掙4萬元

北方滑雪教練赴浙江淘金 3個月可掙4萬元
中國「最佛」省份浙江 境內擁寺廟4057座

中國「最佛」省份浙江 境內擁寺廟4057座
3台劇高分「登陸」 豆瓣10大華語劇上榜

3台劇高分「登陸」 豆瓣10大華語劇上榜
雙胞胎女兒6歲了… 謝娜感性發文：謝謝你們帶來無盡快樂

雙胞胎女兒6歲了… 謝娜感性發文：謝謝你們帶來無盡快樂

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
X平台帳號「李老師不是你老師」張貼關於山東日照凶案的消息。（取材自X@whyyoutouzhele）

武警行凶？山東莒縣爆重大凶案10多死 一說外務員返鄉「槍殺幾家人」

2024-02-13 01:30
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期