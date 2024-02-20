看牙差價大 醫療券可赴灣區 港診所憂生意挫3成

香港醫務衛生局局長盧寵茂19日公布「長者醫療券大灣區試點計畫」，計畫有四項突破。 (中新社)

香港 醫療資源匱乏，其中一個破解之法是結合大灣區 內地城市的醫療服務。港府 從「長者醫療券大灣區試點計畫」入手，昨日宣布增加5間綜合醫院和2間牙科醫院納入計畫，接受香港長者醫療券，有關醫院分布深圳、廣州、東莞和中山，預計今年第三季可以陸續投入服務。

綜合港媒報導，試點計畫首次有牙科專業醫療機構參與，恐再掀港人「北上看牙」風潮，牙醫業界表示，「北上看牙」流行已久，試點計畫推動後，部分本地牙科診所生意恐跌三成。香港牙醫學會會長陳超余表示，通關後牙醫生意已跌兩至三成，而現時長者可以使用醫療券在大灣區看牙，料牙醫業界會再受到一輪的衝擊。

醫務衛生局則形容是次計畫有四大突破，包括首次衝出港深覆蓋大灣區核心、首次有非港資內地三甲醫療機構參與、首次有民營醫療機構參與，及首次有牙科專業醫療機構參與，定居於廣東和香港的合資格長者均可受惠。

新增的7間醫療機構包括位於廣州市的中山大學附屬第一醫院、南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院，以及位於深圳的新風和睦家醫院。連同目前已可使用醫療券的港大深圳醫院及華為荔枝苑門診，日後將有7間大灣區綜合醫師機構可使用香港醫療券；而新增的兩間牙科醫院則為深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，以及深圳愛康健口腔醫院。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，醫療券在大灣區內地城市醫療機構使用的需求持續增加。根據港大深圳醫院的長者醫療券使用數據，由2015年至2023年，共有接近1.6萬名長者使用過，「目前在廣東省9個城市居住的港人超過50萬，長者佔8.8萬，在港大深圳醫院使用過醫療券的長者就有1.6萬人，可見需求較大，亦預計未來就診人數會增加。」港大深圳醫院在該8年間使用長者醫療券就診人次達16萬5422，金額達5179萬港元（約662.1萬美元）。

居於油尖旺區的退休長者鄺先生指，香港的牙科診所與深圳的牙科收費上有較大差距，出於節省費用的考慮，未來傾向到深圳的牙科醫院求診。