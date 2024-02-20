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港缺陣挨轟 梅西指「與政治無關」罹內收肌炎症 網酸爆

香港新聞組／香港20日電
阿根廷球星梅西19日在微博上以影片表示因罹患內收肌炎症，4日在香港才未上場踢球。（取材自微博）
阿根廷球星梅西19日在微博上以影片表示因罹患內收肌炎症，4日在香港才未上場踢球。（取材自微博）

阿根廷球星梅西昨晚透過微博發表短片表示，他4日在香港沒有上場踢球與政治原因無關，而是罹患內收肌炎症並感不適，「有加劇傷情的風險」。在香港比賽前「已努力嘗試出場，但真的無法上場參賽」。這是梅西首度親自回應這一風波。

綜合媒體報導，梅西19日晚在個人微博帳戶「梅西LeoMessi10」發布一段2分20秒短片，以西班牙語解說，附上中英文字幕，他首先表示「龍年大吉，球迷朋友們」，並指自己想透過短片「澄清一些事實」，也再次感謝所有前來香港支持他和球隊的球迷們，「感謝你們的吶喊，助威tifo（巨型橫幅）和愛，給所有人一個大大的擁抱」。

梅西表示已讀到並聽到很多在香港比賽後被提及的說話，希望透過片段說出真實情況，「希望大家不會再繼續看到不實的消息了」。他說聽到有人說他因為政治或其他原因不想參賽，稱「這些都不是真的，若真是這樣，我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國」。

梅西稱他在沙烏地阿拉伯首場友誼賽前已患有內收肌炎症故無上陣（翻查資料他該場正選上陣並射入12碼），第二場友誼賽曾努力嘗試上場一會兒，但情況變得更差，真的無法上場參賽；在港友誼賽前一天的公開操練亦嘗試上場訓練，「已盡自己所能」。

梅西在片尾稱，從足球職業生涯開始，他就與中國有著非常緊密且特別的緣分。在中國的採訪、比賽和活動讓他留下美好回憶。他一直對中國球迷抱有特別的感情，希望不久能再見面。

立法會議員田北辰質疑梅西「知大鑊（知道事態嚴重）」才拍片補救。他稱一直都相信梅西缺陣與政治原因無關，認為是主辦方給他的戲金不足，但他批評梅西以「擠牙膏」方式解釋，認為他本來只需在友誼賽時親自解釋原因便能平息事件，惟他在事發約兩周後才拍片補救，已是多餘。田稱不介意梅西再赴港獻技，條件是他一定要上場及免費開放賽事。

不過，梅西這段「解畫」之言，內地球迷顯然「不收貨」。網友在評論區紛紛留言質疑：「去了日本就好了？這解釋有點不合適吧！」「所以這個傷會讓人喪失賽後在現場對球迷表示惋惜和解釋的能力嗎？」「嘴和手也肌炎」、「你有炎症？所以繞路走？」

梅西 香港 微博

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