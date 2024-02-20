我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

港：23條立法不影響外商正常生意 不存在隨意拘捕

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港政府正就基本法第23條立法進行公眾諮詢，香港商務及經濟發展局局長丘應樺強調，23條立法不影響外商正常生意，香港駐美國經貿辦招商引資工作也不會因此「綁手綁腳」。此外，保安局長鄧炳強昨強調任何拘捕都是很嚴肅的事情，必須根據法律，不存在可以隨意作拘捕。

綜合文匯網、大公報報導，丘應樺近日接受香港商業電台訪問時說，有外商關注23條立法建議中關於「國家祕密」的定義，擔心一些生意上的數據來往會否觸犯法例，並認為清晰界定有助外商做生意。丘應樺對此重申，法律是保護性質，正常商業行為不會觸犯法例。

丘應樺也強調，23條立法不影響香港政府在美國的三個經貿辦工作，並指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以一貫宗旨辦事， 推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條立法就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。

對於近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3%，是自2012年有記錄以來最少，丘應樺不同意是外資撤走，並指疫情下有總部遷離香港遷往新加坡，同時有總部正計畫回港，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水平。

此外，鄧炳強稱諮詢期至今共進行近20場宣講會，很多市民和做生意的人士都非常歡迎23條立法，大家都很珍惜有安穩的環境。

就前港督彭定康表示有了香港國安法為什麼還需要23條，還暗指香港執法人員可以隨意拘捕，鄧炳強駁斥，其說法是在恐嚇香港人，23條立法有7個罪類，其中只有兩個罪類包含在香港國安法之內，必須把這些國家安全風險的缺口消除。另外，任何拘捕都是很嚴肅的事情，必須要根據法律去處理，不存在可以隨意作拘捕。

鄧炳強又留意到，英國安全事務國務大臣稱，香港有了23條後，就會摧毀香港繁榮的要素，包括自由、機會和公平的法律。鄧指，23條立法亦參考英國2023年的國家安全法，英國可有國家安全法律，而港防衛自己就是摧毀繁榮，這是雙重標準和刻意抹黑。鄧續說，立法只會針對危害國家安全的人，對所有人，特別是傳媒報導都有充分保障。

香港 新加坡 疫情

上一則

港販睡地板、吃豆瓣 為故鄉浙江興學40年捐208萬美元

下一則

港缺陣挨轟 梅西指「與政治無關」罹內收肌炎症 網酸爆

延伸閱讀

香港爺孫戀又生事 73歲李龍基女友涉逾期居留遭扣查

香港爺孫戀又生事 73歲李龍基女友涉逾期居留遭扣查
押注中國取消關稅 澳洲酒商囤貨香港

押注中國取消關稅 澳洲酒商囤貨香港
梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場

梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場
香港官員：23條立法不影響外商正常生意

香港官員：23條立法不影響外商正常生意

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
X平台帳號「李老師不是你老師」張貼關於山東日照凶案的消息。（取材自X@whyyoutouzhele）

武警行凶？山東莒縣爆重大凶案10多死 一說外務員返鄉「槍殺幾家人」

2024-02-13 01:30
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期