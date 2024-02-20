港：23條立法不影響外商正常生意 不存在隨意拘捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府正就基本法第23條立法進行公眾諮詢，香港商務及經濟發展局局長丘應樺強調，23條立法不影響外商正常生意，香港駐美國經貿辦招商引資工作也不會因此「綁手綁腳」。此外，保安局長鄧炳強昨強調任何拘捕都是很嚴肅的事情，必須根據法律，不存在可以隨意作拘捕。

綜合文匯網、大公報報導，丘應樺近日接受香港商業電台訪問時說，有外商關注23條立法建議中關於「國家祕密」的定義，擔心一些生意上的數據來往會否觸犯法例，並認為清晰界定有助外商做生意。丘應樺對此重申，法律是保護性質，正常商業行為不會觸犯法例。

丘應樺也強調，23條立法不影響香港政府在美國的三個經貿辦工作，並指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以一貫宗旨辦事， 推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條立法就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。

對於近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3%，是自2012年有記錄以來最少，丘應樺不同意是外資撤走，並指疫情 下有總部遷離香港遷往新加坡 ，同時有總部正計畫回港，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水平。

此外，鄧炳強稱諮詢期至今共進行近20場宣講會，很多市民和做生意的人士都非常歡迎23條立法，大家都很珍惜有安穩的環境。

就前港督彭定康表示有了香港國安法為什麼還需要23條，還暗指香港執法人員可以隨意拘捕，鄧炳強駁斥，其說法是在恐嚇香港人，23條立法有7個罪類，其中只有兩個罪類包含在香港國安法之內，必須把這些國家安全風險的缺口消除。另外，任何拘捕都是很嚴肅的事情，必須要根據法律去處理，不存在可以隨意作拘捕。

鄧炳強又留意到，英國安全事務國務大臣稱，香港有了23條後，就會摧毀香港繁榮的要素，包括自由、機會和公平的法律。鄧指，23條立法亦參考英國2023年的國家安全法，英國可有國家安全法律，而港防衛自己就是摧毀繁榮，這是雙重標準和刻意抹黑。鄧續說，立法只會針對危害國家安全的人，對所有人，特別是傳媒報導都有充分保障。