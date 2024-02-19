梅西之亂 港議員︰再挑骨頭恐變傻瓜 倡聚焦讓港活起來

香港示意圖。(圖：shutterstock)

對於連日來的「梅西之亂」應否追究主辦方Tatler Asia？香港 選委界立法會議員江玉歡對此表示，「他們（Tatler Asia）傻，香港不能再陪他們傻，若我們再在這事上挑骨頭，恐怕傻瓜是我們」，不如聚焦在真正能讓香港活起來的事。江指香港的力量及時間有限，應聚焦在重點，而非全城上下攪旅遊，認為經濟發展範圍大，但現在根本搔不著癢處。

香港01報導，江玉歡續指，香港並不能靠盛事走下去，地方小、租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是香港的強項。即使每一寸地方也迫滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心，呼籲聚焦令金融市場「翻生」、市民生活水準提升的事。

江玉歡17日在社交平台上指，過去個多月，香港人由上至下，花了不少精神時間談盛事、如何令遊客不席地而睡、18區日夜繽紛、球賽，最近連紅心（Chubby Hearts）也討論。然而，她認為就算全國的人民不用簽證赴港旅遊，「是否就能幫香港的股票、金融市場「翻生」？是否真正能讓整體香港市民的生活水準提升？看到連日來報紙的標題，也是集中談論上述的話題，心中不禁說：夠了吧」。

江玉歡續指，香港並不是靠旅遊業發達，基建及城市設計也非為旅遊業而設，舉例來說，連的士數目也不夠，只怕遊客洶湧而至，全城上下又要去應付過量遊客產生的問題。

新加坡 與香港一向被視為競爭對手，江玉歡說昨天看了新加坡80多頁的預算 案，聽取新加坡副總理黃循財的演說，tourism（旅遊）一字提也沒提，他們將精力放在優次最高的地方，鼓勵高素量的投資，引入高科技，創造高薪職位予新加坡人。預算案亦重點談到怎樣增加全民的生活水平，包括協助年輕人獲取更多知識、幫助中年人學習新的有用技術，迎接未來挑戰，亦花了不少篇幅在協助年輕家庭和長者。

她續指文中多次談到種種挑戰，談到若放慢腳步幾年，最後最苦的也是基層，「聽到這裡，心裡很有同感」。

香港財政預算案本月底出爐，江玉歡希望上下能將精力放到實處，目標高遠一點。江反問道：「沒有合適香港的長遠可行策略，談何上千億的基建？」她寄望新一份《財政預算案》能夠在挑戰危機上說得坦白，在目標策略上說得清晰，在市民生活解困上說得實際。