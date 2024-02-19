香港城大核汙水調查 25%港人遊日意願減 8成年輕人想去

香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本 政府去年一意孤行將核汙水排入海域，國際一片譴責。香港 城市大學人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧與其研究團隊於2023年10月至12月，調查香港市民對日本福島核電廠排放核汙水的相關風險、赴日旅遊及購買日本商品等問題的看法。

大公報報導，調查訪問了1418名年齡超過20歲的香港市民，約六成受訪者認為福島核電廠排放核汙水會對個人健康造成負面影響，增加疾病感染機率。其中，64.3%的女性受訪者感受到該事件帶來的健康風險較高，比率高於男性受訪者（55.5%）。另外，六成五50歲以上受訪者感受到相關風險，而20至29歲的受訪者中僅51.7%的人這麼認為，為全年齡層中比率最低。城大媒體與傳播系助理教授代悅建議，港府 可以結合不同人群的需求和關切，針對性地提供科學資訊和支援。

在防範措施方面，52%的受訪者表示會避免食用福島地區的食品，但僅25.7%受訪者會減少赴日旅遊次數，21.3%受訪者將避免購買和使用來自日本的生活用品。黃懿慧指出，調查顯示香港市民會平衡不同風險行為，認為除福島地區外，日本其他地區的風險程度相對較低。不過，數據亦顯示，20至29歲的受訪者願意改變以上行為的意願最低，接近八成的人表示不會減少去日本旅遊的次數。相對而言，50歲以上的受訪者有32.2%表示會減少前往日本旅遊，且62.7%願意避免食用福島地區的食品。

問及對香港現行政策的態度，56.4%受訪者支持香港港府啟動進口管制措施，而另有74.3%支持港府實施輻射監測措施，認為對日本進口食品進行全面輻射水平測試、公布有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果、監測香港水域的環境輻射水平，以及本地漁產品的輻射水平等輻射監測措施更為有效。