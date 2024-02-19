愈扶愈貧添民怨 港府研擬訂修貧窮線計算

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 逾130萬人處於貧窮狀態，港府 屢被轟「愈扶愈貧」增加民怨。港府為做到更精準扶貧，正研究修訂貧窮線的計算方法。港府已訂出新的分析框架，當中提出針對劏房戶、單親戶和長者戶三個目標群組，以收入、居住環境和就業等指標分析貧窮狀況。

文匯報報導，勞工及福利 局局長孫玉菡昨日表示，扶貧委員會正在商議框架，日後不再只講單一指標，而是針對不同群組特點訂立指標。他期望可於今年內得出結論並公布細節。

現時香港「貧窮線」是以收入中位數作為分界，中位數以下會界定為貧窮人口。對上一次公布貧窮情況是2020年，當時全港有165萬貧窮人口。孫玉菡表示，日後再講單一指標未必合適，因為貧窮問題牽涉層面廣泛很多，「以前只看收入，就像評估身體情況，只看BMI但問題可能很多，包括血壓及身體機能等。」他指出，目前香港約半數單老及雙老長者擁有物業，他們未必缺乏金錢，卻缺乏照顧，因此需要針對不同群組特點訂立指標。

孫玉菡又指，2020年《貧窮情況報告》公布後便再沒相關數據，是因貧窮線只計算收入而忽略資產，並不準確，港府正籌備新的量度貧窮指標。

本身是扶貧委員會委員的社會組織協會副主任施麗珊表示，支持港府深入分析特定群組需要，但亦希望能定期公布貧窮人口數字，因對制訂較宏觀的社會福利政策有重要參考作用。