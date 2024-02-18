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巨型紅心3天吸20萬人參觀 風速太大改展小紅心

香港新聞組╱香港18日電
香港日前慶祝西洋情人節升起巨型飄浮紅心，首3天參觀總人次超過20萬。圖為當日活動啟動禮儀式。(中新社)
香港日前慶祝西洋情人節升起巨型飄浮紅心，首3天參觀總人次超過20萬。圖為當日活動啟動禮儀式。(中新社)

香港日前慶祝西洋情人節升起巨型飄浮紅心，首3天參觀總人次超過20萬，其中遊客人數比率占20%以上；但近日風大左右搖擺，被迫放氣收起。主辦單位暫換上兩顆小號紅心。主辦機構說為確保公眾安全，巨型紅心要稍作休息，天氣穩定後再與外界見面。

香港情人節前夕2月13日，香港設計中心在中環皇后像廣場展示巨型心形飄浮裝置「Chubby Hearts」。這顆直徑12公尺的巨型紅心升起後，過去數日間，引得大批香港市民和觀光客前往打卡，還成了赴港外國和內地旅行團的觀光項目。

但昨天上午起風，巨型紅心所在的現場風勢頗大，裝置升空時不時左搖右擺。主辦機構香港設計中心午間說，現場風速已超過紅心裝置可承受的上限，紅心裝置需要暫時收起。下午約一時，數名工作人員逐步將裝置從高空降下，到地面放氣，隨後在同一位置換上兩個直徑3公尺的小紅心裝置，說意思是「好事成雙」。

有專程去看大紅心的香港市民，因為沒看到大紅心感到失望，也有香港情侶到場後，看到大紅心換成了兩顆小紅心，說象徵「心心相印」，意頭也不錯。

策展的香港設計中心說，待天氣穩定後，會再次展出原來大紅心裝置，但訪客仍可到場與兩個小紅心打卡，展出時間是下午2時至晚上9時。

名為「Chubby Hearts Hong Kong」的活動，在13日開始，原訂展期11天。現場派駐有技術人員24小時監測情況，風速一旦達到大約3號強風信號的水平，即大約每小時41公里或以上，就會暫時拆除裝置。

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