我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府提賭場分區法規修改 皇后區第七社委會反對

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

港府：正與中國商討開放更多城市居民赴港自由行

記者陳宥菘／即時報導
香港政務司司長陳國基17日表示，目前中國有49個城市的居民可以赴港自由行，目前正與中國商討增加開放城市數目。（中新社）
香港政務司司長陳國基17日表示，目前中國有49個城市的居民可以赴港自由行，目前正與中國商討增加開放城市數目。（中新社）

香港政務司司長陳國基17日表示，目前中國有49個城市的居民可以赴港自由行，目前正與中國商討增加開放城市數目，也正研究重新推出「一簽多行」措施。

陳國基17日上午在香港商業電台節目上表示，首批自由行城市是中國一線城市，但現時二、三線城市發展速度很快，很歡迎開放更多中國城市的居民自由行來港。

他形容自己很心急，希望盡快落實，但也強調這不是香港特區政府自己能決定。

「內地居民赴港澳個人遊」自2003年7月28日起實施，初始自廣東省4個指定城市開始實施，後多次擴大適用人群及放寬政策細節，目前共有21個省區市中49座城市的居民可以通過港澳個人遊前往港澳地區自由行，覆蓋中國居民2.5億人。不過，每次簽證最多僅能停留7天。

開放「自由行」後，赴港旅客即以中國居民為主。根據香港旅發局統計，2023年訪港旅客達3,399萬人次，其中中國區民即有2,676萬人次，占比高達78.7%，對香港旅遊收入的貢獻可見一斑。

中國旅客赴港人流逐漸恢復，連結香港與深圳的深圳灣口岸面臨極大的出入境客流量壓力，今年元旦期間更曾發生在高峰時段，車龍回堵數公里的情況，坊間多建議所有關口改為24小時運作。

對此，陳國基回應，會留意日後的大時大節，特別是大型活動，並與內地配合交通接駁，但要視乎實際需求，不能日日都通宵通關，否則會浪費資源。

陳國基在節目上也提到，疫情前過夜旅客平均留港3.1晚，去年第四季已增至3.4晚，有五成訪港旅客都會過夜。此次農曆新年共有超過390萬出入境人次，其中訪港旅客約75萬人次，內地客佔65萬人次。酒店在此次假期間的入住率均達到九成，與疫情前差不多，反映旅遊業呈現復甦跡象。

香港 疫情 簽證

上一則

經濟不佳拖欠薪資頻傳 中國勞工抗議活動增加

延伸閱讀

香港駐紐約辦事處 春節聯歡嘉賓雲集

香港駐紐約辦事處 春節聯歡嘉賓雲集
觀影說劇／喜劇片「飯戲攻心2」 稱霸香港賀歲檔

觀影說劇／喜劇片「飯戲攻心2」 稱霸香港賀歲檔
港史最大洗錢案 涉17.8億美元逮7人 鑽石、3C買賣掩護

港史最大洗錢案 涉17.8億美元逮7人 鑽石、3C買賣掩護
生娘嚴苛 養娘冷漠 港人無奈

生娘嚴苛 養娘冷漠 港人無奈

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者