港府：正與中國商討開放更多城市居民赴港自由行

香港政務司司長陳國基17日表示，目前中國有49個城市的居民可以赴港自由行，目前正與中國商討增加開放城市數目。（中新社）

香港 政務司司長陳國基17日表示，目前中國有49個城市的居民可以赴港自由行，目前正與中國商討增加開放城市數目，也正研究重新推出「一簽多行」措施。

陳國基17日上午在香港商業電台節目上表示，首批自由行城市是中國一線城市，但現時二、三線城市發展速度很快，很歡迎開放更多中國城市的居民自由行來港。

他形容自己很心急，希望盡快落實，但也強調這不是香港特區政府自己能決定。

「內地居民赴港澳個人遊」自2003年7月28日起實施，初始自廣東省4個指定城市開始實施，後多次擴大適用人群及放寬政策細節，目前共有21個省區市中49座城市的居民可以通過港澳個人遊前往港澳地區自由行，覆蓋中國居民2.5億人。不過，每次簽證 最多僅能停留7天。

開放「自由行」後，赴港旅客即以中國居民為主。根據香港旅發局統計，2023年訪港旅客達3,399萬人次，其中中國區民即有2,676萬人次，占比高達78.7%，對香港旅遊收入的貢獻可見一斑。

中國旅客赴港人流逐漸恢復，連結香港與深圳的深圳灣口岸面臨極大的出入境客流量壓力，今年元旦期間更曾發生在高峰時段，車龍回堵數公里的情況，坊間多建議所有關口改為24小時運作。

對此，陳國基回應，會留意日後的大時大節，特別是大型活動，並與內地配合交通接駁，但要視乎實際需求，不能日日都通宵通關，否則會浪費資源。

陳國基在節目上也提到，疫情 前過夜旅客平均留港3.1晚，去年第四季已增至3.4晚，有五成訪港旅客都會過夜。此次農曆新年共有超過390萬出入境人次，其中訪港旅客約75萬人次，內地客佔65萬人次。酒店在此次假期間的入住率均達到九成，與疫情前差不多，反映旅遊業呈現復甦跡象。