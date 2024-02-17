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澳門春節旅客創新高 帶動濠賭股受捧

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳門農曆新年假期入境旅客人次創新高紀錄，消息帶動昨日濠賭股板塊造好，金沙中國升4.93%，銀河娛樂升2.58%，澳博控股升2.83%，美高梅中國升2.24%，永利澳門及新濠國際升逾1.2%。

文匯報報導，澳門特區政府公布的臨時數據顯示，2月10日開始的春節黃金周前6天入境旅客人次達約108萬，較2019年同期增長3.7%，創2017年以來最高水平。內地消費者的龐大旅遊需求是推動因素之一。內地的旅客占總訪澳門特區旅客人次的77%，來自香港特區的旅客占比為18%。澳門電台引述旅遊局局長文綺華表示，周一和周二澳門酒店入住率達到97%。

澳門特區政府治安警察局公布，大年三十（2月9日）至年初六（2月15日）期間，澳門各口岸共錄約403萬人次出入境，日均57.6萬，較去年同期的227萬人次增加77.5%，為2019年同期394萬人次的102.4%；入境旅客共114萬人次，日均16.3萬，較2023年同期的45萬人次增加153.7%，為2019年同期120萬人次的95.1%；當中年初三（2月12日）的入境旅客高達21.7萬人次，僅次於2019年2月7日最高紀錄的22.6萬人次，而年初四（2月13日）和年初五（2月14日）亦分別有20.6萬和19.7萬人次旅客入境。

另據彭博報導，澳門及其賭場是內地遊客國際旅行退潮的主要受益者。面對經濟吹逆風、地緣政治緊張局勢加劇以及飛往許多國外目的地的航班恢復緩慢，內地遊客正在選擇離家更近的旅行。相關情況幫助澳門從新冠疫情中復甦，去年博彩收入飆升逾300%。彭博行業研究澳門博彩股指數16日邁向連續第12天上漲，勢創2021年2月以來最長連漲紀錄並觸及去年10月以來最高水平。

澳門 疫情 香港

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