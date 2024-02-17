香江觀察／「銀主盤」創新高 「玩完論」沒人敢提

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府新一期財政預算報告預定本月底公布，各方關注港府 有沒有辦法令香港經濟走出困局。就在此時，香港出現「銀主盤」不僅創出新高，還出現新變。與之同時在國際財經界還有「香港玩完」論之說。

香港「銀主盤」與台灣法拍屋近似，是當物業業主無法償還銀行貸款，遭債權人向法庭申請收回該項物業，再委託代理或拍賣 行向公眾放售或拍賣。債權人就是銀主，銀主可是銀行或財務公司等。「銀主盤」湧現，通常是經濟危難之際，香港上一「銀主盤」紀錄是2009年3月，春節前香港「銀主盤」已破紀錄。

「銀主盤」創新高不是新聞，成為新聞的是半山豪宅變成「銀主盤」，且原業主是內地豪客。這說的是港島中半山一個豪宅大廈的頂層複式（樓中樓）單位，面積逾2300呎（約64坪），四房加頂層平台，可放眼而望的不僅有香港公園，還可俯瞰香港特首所住的禮賓府。

據說這豪宅的業主是內地有錢人，12年前以1億5000多萬元（港幣，下同，約1917.6萬美元）購得，聲稱資金鏈斷裂，成了「銀主盤」，春節前報出7200萬港元之價，實打實的腰斬。暫時創出香港「銀主盤」的一個紀錄。

另一個廣為議論的，是「香港玩完論」。人說唱衰香港時時有之，但這回也稱得上紀錄的是，指香港「玩完」的不是西方敵對勢力，而是被香港財經界稱為中概股「大好友」，其實也是中國經濟和香港經濟的永遠唱好者羅奇。

羅奇是前摩根史坦利亞洲區主席，現任耶魯大學資深研究員，他剛在金融時報撰文，直言「香港已經玩完」，還列出玩完的三大因素，首先是本地政治問題，包括港府推修訂逃犯條例引發大規模示威，北京由之實施香港國安法，削弱香港自治；其次是內地經濟面對債務、通縮及人口等結構性問題，疊加疫情和房地產市場壓力，導致中港股市大瀉；三是中美角力惡化，香港深陷其中。

羅奇的結論，是香港沒有政治迴旋空間去選擇自己該走的路，更難有解決方法逆轉中美摩擦。因為羅奇過往是中港經濟唱好者，現在的言論具有標誌和轉折意義，引起國際關注。但香港看來低調以對，除港交所負責人說不同意外，沒有激烈的批判，香港媒體絕大多數提都不敢提。

有財經專欄作家說，這種悲觀論述恐怕只會愈來愈多。在香港，借助改革開放的東風，疊加回歸效應，過去三、四十年這座城市養肥養大的、飽食遠颺的，不計其數；但羅奇不同，橫看豎看也算是「中國人民的老朋友」，如此悲觀言論出自他口，值得深思。