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香港前特首梁振英：港府應多向外企解說23條立法

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全國政協副主席、香港前特首梁振英表示，港府應就基本法23條立法多向外國企業解說，並說服對方以香港作為基地，進入其他大灣區城市。他又點名香港總商會、出口商會、中華總商會、廠商會、工業總會、中華出入口商會、地產建設商會等7個商會及律師會，稱它們未有足夠實際行動參與大灣區發展，指他們應多參與向外宣傳香港優勢和推廣內地政策，鼓勵外資在港設大灣區總部。

綜合香港01、明報報導，梁振英接受報章訪問時說，由國安法至23條立法、2019年的修例風波到黎智英案，當局的反駁力度不夠，又認為當局未充分利用其他國家的例子，展示香港並非唯一實施國家安全法例的地方。

他舉例指，近期新加坡政府指港商陳文平受外國勢力影響，試圖影響新加坡政治。梁振英說，新加坡的做法由政府採取行動，但將來香港23條立法後，疑犯是經法庭程序後被定罪，認為香港的做法更能提供清晰的紅線。

另外，梁振英說香港應對外宣傳英語優勢和跨境基建、內地對外商的支援措施，以及大灣區的多元經濟發展等，爭取外國跨國企業赴港設立大灣區總部。

他又感嘆香港部分商會及專業團體，即使憧憬大灣區的發展，但自身卻未有足夠實際行動參與，他點名香港總商會、香港出口商會、香港中華廠商會等，擁有豐富資源及會員，建議它們擴展服務至內地，並協助向內地爭取優惠政策。

律師會回應稱，早於2017年成立大灣區工作小組，過去一年舉辦38次與大灣區的交流活動，未來會繼續鼓勵會員報考大灣區律師執業試，並前往大灣區執業。

此外，基本法23條立法建議新增「境外干預罪」，外國港府、境外政治組織等均被界定為境外勢力。港大法律學院教授、基本法委員會前委員陳弘毅認為定義很闊，英國同類法例境外勢力僅限外國港府及執政黨，可研究收窄，以免妨礙香港與外國的國際聯繫和交往。今次立法亦建議禁止非法披露「國家祕密」，陳弘毅相信真誠的傳媒報導、學術研究不涉危害國安意圖，料不會違法。

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀說，暫未見外國政府表態反對23條立法，估計對方仍在研究，或者留意到港府大量參考外國法例而未有反對，認為外國可能在立法階段提出意見。她相信23條最遲在立法會暑假休會前可通過，以免在美國大選期間不斷被提及。

香港 灣區 港府

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