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香港民建聯調查：62%支持港人加入解放軍

香港新聞組／香港16日電
民建聯發布「市民認識國家」民意調查結果，有六成二受訪者支持容許港人加入解放軍。（路透資料照片）
民建聯發布「市民認識國家」民意調查結果，有六成二受訪者支持容許港人加入解放軍。（路透資料照片）

民建聯15日發布「市民認識國家發展」的電話民意調查結果，訪問咗697人，當中73%受訪者支持增加認識解放軍，62%支持容許港人加入解放軍。民建聯表示，民調結果顯示港人對解放軍保家衛國、維護國家主權同安全的重視，建議港府從政策及資源方面，協助民間團體、解放軍駐港部隊合辦更多青年軍旅訓練等活動。

綜合明報、香港01報導，被問到民建聯會否在下月初在北京舉行的兩會上向中央提出放寬港人參軍的建議時，身兼港區全國人大代表的立法會議員陳勇表示，有不少熱血青年都有保家衛國之心，中央相關部門亦感受到港人愛國的心，但直言「一國兩制」下，港人要加入解放軍不容易，要從長計議，又認為年輕人可以做很多事報效國家，例如落實好基本法23條立法，又建議青年多強身健體，因解放軍的體能要求較香港紀律部隊更高。

民建聯於1月4日至31日期間，訪問697位12歲或以上人士，就市民認識國家發展進行民意調查，陳勇15日聯同另外兩位議員林琳和陳永光公布調查結果。其中，有198位受訪者表示非常贊成香港市民可以自願加入解放軍，占整體受訪者的28.4%，表示頗贊成的則有256人，即占整體受訪者33.9%，合計約62%受訪者贊成或頗贊成容許港人加入解放軍。

民建聯的調查發現，73%受訪者贊成提供更多青年軍旅訓練；65%受訪者贊成港府增撥資源，鼓勵本地電視台製作更多認識國情的節目。林琳認為，宣傳香港在國家歷史所扮演的角色，可以讓更多市民了解歷史真相、激發愛國情懷等，建議推出紅色旅遊路線並整合抗戰遺蹟。

內地兵役法現時並不適用於香港，若要容許港人參軍，極可能要把兵役法寫進基本法附件三，否則日後的港籍解放軍，將要面對沒有法律基礎支持的問題。此外，還涉及兩地法制以至公民權利的差異等問題。

2018年兩會期間，時任解放軍駐港部隊司令員譚本宏回應香港青少年應否參軍時表示，青年有報效國家的意願是好事，但是若要成真，香港可能需就兵役法進行本地立法。

解放軍 香港 港府

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