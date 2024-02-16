梅西邁阿密國際隊戲金天價 香港足總拒接

阿根廷球王梅西日前在香港的比賽中未上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

球王梅西 隨球隊邁阿密國際赴港友誼賽缺陣，引來球迷不滿，主辦方Tatler Asia其後宣布退回一半票價。香港 足球總會會長貝鈞奇接受鳳凰網訪問時透露，邁阿密國際原定到上海作賽，但疑因未獲批文，上海一方希望香港接手已付訂金的行程，但料需1000萬美元「天價」戲金，足總拒絕，最終由Tatler Asia承接，形容是「港府 一番好意促成」。

明報報導，貝鈞奇稱，上海一家體育公司原安排邁阿密國際去年11月到內地比賽，但疑因未獲批文等原因而未能成行。他表示，獲圈中經紀朋友聯絡，希望邁阿密國際轉到香港作賽，「當時（上海一方）已給了300萬美金訂金，所以不想浪費」。他引述該經紀估計戲金達1000萬美元，他聞言即拒絕，「這個天價不可能， 因為我自己在足總這麼多年，都沒有試過有這麼貴的」，並以足總2003年邀請皇馬「六條煙」訪港作賽為例，只需200萬歐元（約215.2萬美元）。

據報導，至於為何後來會由Tatler Asia承接，貝稱不清楚，只知上海一方曾與Tatler和港府溝通，「拍板」後才有M品牌基金資助。足總主席霍啟山曾出席邁阿密國際的傳媒發布會，足總一度被視為聯辦機構。貝被問到足總在比賽的角色，他形容是「被動」和「被輕視」。他稱，申請比賽場地經足總協助，「其他都很少，好多事都是Tatler主導」。

貝鈞奇批評Tatler輕視香港球迷，又指主辦方賽前在酒店舉辦邁阿密國際簽名會，向一眾嘉賓送贈梅西簽名球衣，多名足總董事出席。他說到場後發現只有三名球員，均非受歡迎的「巴塞四子」，而他們送贈球衣時「坐在那張椅子上，動都沒有動」，貝感不獲尊重和生氣，因大會攝影師邀請才勉強合照，後來更發現球衣上沒有梅西簽名。

對於Tatler退回一半票價，貝鈞奇稱明白難全數退回，但觀眾是為看梅西而入場，邁阿密國際亦非世界頂級球隊，「難聽地說，沒有梅西可能1000元也未必有人買票」。