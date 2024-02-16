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北京學者田飛龍：23條立法要把香港管活 非管死香港

香港新聞組／香港16日電
針對香港當局正在為基本法23條進行立法，中國大陸法律學者田飛龍解說，相關立法的目的並非是要「管死」香港，而是要把香港「管活」。(新華社)
針對香港當局正在為基本法23條進行立法，中國大陸法律學者田飛龍解說，相關立法的目的並非是要「管死」香港，而是要把香港「管活」。(新華社)

針對香港當局正在為基本法23條進行立法，中國法律學者田飛龍解說，相關立法的目的並非是要「管死」香港，而是要把香港「管活」。浸大校長衛炳江昨稱見不到23條立法會影響香港學術及言論自由，他認為香港相關自由度「相當好」，其他地方甚至有「更辣」法例。

中央社引述香港01報導，香港城市大學法律學院及公法與人權論壇日前舉辦「維護國家安全：基本法第23條立法」線上論壇，邀請香港和內地法律專家解讀業界對相關立法的關切焦點。

據報導，長期研究香港法政的中央民族大學法學院副院長田飛龍表示，北京中央對於香港維護國家安全的法制建設立場很清楚，明確要求香港補齊國安漏洞之後集中精力發展經濟，而儘管這會對各方勢力構成更強的制度性約束，自由範圍也更清晰地被重新構造，「但這絕對不是要把香港管死，而是要把香港管活，所以北京中央不會要求香港完全跟足內地的一套，而是要充分利用『兩制』的活力作為槓桿，更加發揮橋梁作用」。

他又說，香港和西方的關係已變質，中美體系性脫鉤對香港的影響也會越來越明顯，所以香港要有世界體系變化的危機感，應藉此反思：如何在世界變局當中既與西方保持聯繫，又能發展全新優勢，再次找到不可替代的角色。

他認為，法律界討論重點應該放在如何與普通法國家更好銜接和同步化等問題上，盡量提高其與普通法國家的制度相似性，爭取普通法國家的接受。

執業大律師羅沛然說，法律業界希望這次立法內容是清楚的，尤其應該為「非法」和「合法」之間的界線制定清晰的指引，好讓律師能夠更有信心地回答客戶的問題。

另據明報報導，浸會大學校長衛炳江昨稱23條立法是香港憲制責任，見不到這會影響香港學術及言論自由，但強調「沒有自由是絕對」；被問會否影響招聘學者，他認為香港相關自由度「相當好」，舉例美國國土安全條例「好辣」，其他地方甚至有「更辣」法例，不認為23條立法影響香港學界，「要來（香港）的人就會來，不來的人不會來」。

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