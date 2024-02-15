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瞄準亞洲富豪 香港新政吸引家族辦公室與新加坡爭鋒

記者廖賢龍／即時報導
2月10日大年初一，香港尖沙咀海濱遊人如織。（中通社）
2月10日大年初一，香港尖沙咀海濱遊人如織。（中通社）

全球家族辦公室近年蓬勃發展，香港新加坡同為亞洲主要金融中心，皆力促家族辦公室進駐。在香港政府推出稅務減免等便利措施後，彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，香港可望奪回部分家族辦公室業務，新加坡則在經歷史上最大金額的洗錢案後，可望加強對私人銀行業務的監管，發展可能會暫時受限。

香港政府在2022年施政報告中定下目標，在2025年年底前協助至少200間家族辦公室在港設立或擴展業務；香港立法局並通過為單一家族辦公室制定的稅收優惠法案，在2022至2023納稅年度，單一家族辦公室在港管理資本規模超過2.4億港元的家族投資控股公司，投資利潤可免稅。香港政府亦計劃在2024年年中前，推出新的資本投資入境計劃，吸引投資額超過3000萬港元的合資格投資者。

彭博行業研究指出，香港的稅務優惠，對於超高資產人士在港設立單一家族辦公室很有吸引力，相比之下，新加坡對較大規模家族辦公室享受稅務優惠所需的本地運營支出和專業投資人員數量都要求較嚴格。

彭博行業研究指出，對於東南亞地區的超高資產人士，以及對香港受北京方面影響保持警惕的人士而言，新加坡可能較具優勢。然而，香港的資產管理產業規模、跨境理財資源、企業和個人整體稅負較低、IPO和私募股權市場較大、金融基礎設施成熟，以及與中國大陸資本市場互聯互通與地利之便，都略勝一籌。

監管機構資料顯示，截至2022年年底，香港私人銀行業管理的資產中有17%（1.5兆港元、約新台幣6兆元）來自家族辦公室和私人信託。新加坡則未揭露該地家族辦公室的資產管理規模。

新加坡在2023年破獲史上最大規模的洗錢案後，彭博行業研究預期，監管機構將加強監管，進而影響在新加坡設立家族辦公室的數量。據報申請單一家族辦公室稅務優惠的處理時間已飆升至18個月。近年新加坡家族辦公室的數量從2020年的400家激增至2022年的1,100家，其中以規模較小的基金為主。為提升業界的業績表現和專業水準，新加坡金融管理局已透過提高資本和人才聘用的最低要求，並緊縮新設家族辦公室的稅務優惠規定，相關效應將陸續浮現。

香港 新加坡 投資

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