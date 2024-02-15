中國外長助理農融 傳內定升任港澳辦副主任

中國外交部部長助理農融（右）內定港澳辦副主任，圖為今年1月25日農融會見亞洲開發銀行副行長莫里斯。 (取材自外交部網站)

中央港澳辦傳出重大人事調整。港媒引述消息透露，外交部部長助理農融內定升任中央港澳工作辦公室及國務院 港澳事務辦公室副主任，預料將在節後走馬上任。農融曾經長期在廣西工作，擔任貴港市市長等職，後來轉入外交系統擔任中國駐巴基斯坦大使，目前在外交部分管亞洲、港澳等事務。

報導稱，按照慣例，港澳辦通常有一名副主任來自外事系統。去年8月，曾任駐巴西大使的楊萬明出任中國人民對外友好協會會長，外長助理農融預料接替楊萬明擔任港澳辦副主任。港澳辦目前有4名副主任，包括常務副主任周霽以及鄭雁雄（香港 中聯辦主任）、鄭新聰（澳門 中聯辦主任）、王靈桂。

港媒報導稱，56歲的農融並非傳統的外交官，而是「半路出家」，具有豐富的地方工作經歷，擔任駐巴基斯坦大使期間在恐怖襲擊中逃過一劫，經歷血與火的考驗，擔任外長助理期間對港澳事務也有一定掌握。

根據公開資料，農融，壯族，1967年9月生，廣西馬山人，1991年畢業於北京大學技術物理系，長期在廣西壯族自治區對外貿易經濟合作廳工作，曾任中國—東盟博覽會秘書處秘書長助理、廣西國際博覽事務局副局長。2013年起，他擔任防城港市常務副市長、貴港市市長、廣西民族宗教事務委員會黨組書記等職。

報導稱，2020年10月，他突然調入外交系統，擔任中國駐巴基斯坦大使。翌年4月21日，巴基斯坦俾路支省首府一家酒店發生爆炸，造成4死12傷，農融當時正好下榻該酒店，爆炸發生時正在返回酒店路上。「巴塔」事後承認發動襲擊，俾路支省內政部長事後表示：「中國大使顯然是襲擊目標」。

去年1月，農融進京擔任外交部黨委委員、部長助理，分管亞洲事務、涉港澳外交。去年4月，農融先後在京會見政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵。

報導說，他在會見陳國基時表示，外交部將堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，支持特區政府依法施政，為香港深化同各國各地區交往合作、更好融入國家發展大局提供更大外交助力，為「一國兩制」行穩致遠營造良好的外部環境。