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中國外長助理農融 傳內定升任港澳辦副主任

記者黃國樑／即時報導
中國外交部部長助理農融（右）內定港澳辦副主任，圖為今年1月25日農融會見亞洲開發銀行副行長莫里斯。 (取材自外交部網站)
中國外交部部長助理農融（右）內定港澳辦副主任，圖為今年1月25日農融會見亞洲開發銀行副行長莫里斯。 (取材自外交部網站)

中央港澳辦傳出重大人事調整。港媒引述消息透露，外交部部長助理農融內定升任中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室副主任，預料將在節後走馬上任。農融曾經長期在廣西工作，擔任貴港市市長等職，後來轉入外交系統擔任中國駐巴基斯坦大使，目前在外交部分管亞洲、港澳等事務。

報導稱，按照慣例，港澳辦通常有一名副主任來自外事系統。去年8月，曾任駐巴西大使的楊萬明出任中國人民對外友好協會會長，外長助理農融預料接替楊萬明擔任港澳辦副主任。港澳辦目前有4名副主任，包括常務副主任周霽以及鄭雁雄（香港中聯辦主任）、鄭新聰（澳門中聯辦主任）、王靈桂。

港媒報導稱，56歲的農融並非傳統的外交官，而是「半路出家」，具有豐富的地方工作經歷，擔任駐巴基斯坦大使期間在恐怖襲擊中逃過一劫，經歷血與火的考驗，擔任外長助理期間對港澳事務也有一定掌握。

根據公開資料，農融，壯族，1967年9月生，廣西馬山人，1991年畢業於北京大學技術物理系，長期在廣西壯族自治區對外貿易經濟合作廳工作，曾任中國—東盟博覽會秘書處秘書長助理、廣西國際博覽事務局副局長。2013年起，他擔任防城港市常務副市長、貴港市市長、廣西民族宗教事務委員會黨組書記等職。

報導稱，2020年10月，他突然調入外交系統，擔任中國駐巴基斯坦大使。翌年4月21日，巴基斯坦俾路支省首府一家酒店發生爆炸，造成4死12傷，農融當時正好下榻該酒店，爆炸發生時正在返回酒店路上。「巴塔」事後承認發動襲擊，俾路支省內政部長事後表示：「中國大使顯然是襲擊目標」。

去年1月，農融進京擔任外交部黨委委員、部長助理，分管亞洲事務、涉港澳外交。去年4月，農融先後在京會見政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵。

報導說，他在會見陳國基時表示，外交部將堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，支持特區政府依法施政，為香港深化同各國各地區交往合作、更好融入國家發展大局提供更大外交助力，為「一國兩制」行穩致遠營造良好的外部環境。

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