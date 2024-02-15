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港人北上消費熱 個人跨境電子支付增7成

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

深港口岸通關一年來，大量港人北上探親、創業、工作、購物、消費和遊玩。據深圳出入境邊防檢查總站統計數據顯示，2023年出入境人員達1.64億人次，日均達45.07萬人次。

文匯報報導，如今大量港人選擇用港版微信支付、支付寶或者刷中國銀行數字人民幣硬錢包支付，據統計，2023年港人在深圳以非現金支付交易合計約3552.5萬筆，金額達85.8億元人民幣（約11.9億美元），同比分別增長222.5%和70.5%，顯示跨境電子支付在北上港人中迅猛增長。

經常北上消費的港人余先生感嘆，三年疫情影響了兩地通行，如今全面通關後，內地電子快捷支付十分發達，自己在香港消費時，仍是刷信用卡或者現金付款，最近與朋友一起結伴到深圳東門吃飯，因為開通了微信支付，200多元餐費一掃碼就完成了，時間僅要一兩秒鐘。回想以往經常要去兌換店換人民幣，感覺既麻煩而且費用也不划算，現在微信支付可以實時將港幣轉換成人民幣支付，方便之餘也不用擔心收到假鈔問題。

港人謝女士去年9月在深圳中行辦理數字人民幣硬錢包，能夠與香港八達通互聯互通，港幣可以自動按照當天匯率轉換成數字人民幣，這樣方便乘坐公交、購物、吃飯等，只要將硬錢包與收款機輕輕接觸一下，「滴」一聲便完成了跨境支付。「現在內地支付太快捷方便了，這在香港是難以想像的，希望香港向內地學習，也能早日實現數字化快捷支付。」

香港 微信 匯率

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