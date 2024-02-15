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香港180對情人節結婚 比去年少27% 花店料生意減3成

香港新聞組／香港15日電
14日是西洋情人節，港府特別在中環皇后像廣場裝置巨型紅心氣球，吸引許多情侶前來拍照打卡。（中新社）
14日是西洋情人節，港府特別在中環皇后像廣場裝置巨型紅心氣球，吸引許多情侶前來拍照打卡。（中新社）

昨日是西洋情人節，香港巨型紅心懸浮裝置「Chubby Hearts Hong Kong」揭幕，吸引不少情侶「打卡」，直徑12米的紅心在中環皇后像廣場展出11天至24日元宵，；旺角花墟（花市）卻人流疏落，過去情人節花店大幅加價售花，但今年不少花店都推出優惠促銷，有的照價八折，有的買花送閃燈裝飾。有花店負責人表示，由於淘寶及小紅書等網上平台花束售價較低，估計今年生意額減少兩至三成。

情人節買花的人少，結婚的人也少了。官方數字顯示，情人節這天共有180對新人登記結婚，較去年的246對新人，減少近兩成七。

香港疫情前的2019年情人節當日，有333對新人登記結婚，其後再也回不到高位，其中2021年情人節這天更只有49對新人註冊結婚。

明報報導，陳氏夫婦昨早註冊結婚，陳先生稱與從哈爾濱赴港多年的太太在朋友聚會認識，形容一見鍾情，經歷一年拍拖及同居，彼此認為性格適合，加上到了適婚年齡故決定結婚，笑言選擇情人節結婚是太太的意思。陳太期望婚後生活美好，至於會否生小孩，她稱一切隨緣。

情人節少不得送花給另一半，不少男士昨早到旺角花墟買花。譚先生說昨天亦是太太生日，故花費700元（港幣，下同，約89.5美元）購買30朵玫瑰花送給太太。王先生則帶同兩名兒子到花墟買花給太太，稱太太要照顧他及兒子很辛苦，認為昨日花墟的花束售價不貴。

「Chubby Hearts Hong Kong」也有「迷你版」，3米紅心則於全港16個地標和旅遊景點「快閃」，包括中環街市、尖沙咀鐘樓、山頂廣場、大澳及廟街，特首李家超及夫人林麗嬋亦有出席揭幕禮，兩人於巨心升空後自拍留念。李家超致辭稱，「浪漫」飄浮在空中，相信在這美好日子，市民和他的心會一樣圓滿（chubby）。

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