港股開紅盤 財爺催「龍年效應」 港交所：勿低估港韌力

香港財政司長陳茂波14日在慶賀新春開市儀式致辭。（中通社）

香港 股市昨日龍年開紅盤，恒生指數低開高收，收盤上漲0.84%。香港財政司長陳茂波信心喊話，港股或有些許「龍年效應」，香港交易所主席史美倫和行政總裁歐冠昇則特別表達不同意「香港已玩完」的說法。

香港股市龍年首個交易日紅盤低開170點，跌幅一度達到290點，後受前兩日全球股市大漲餘熱帶動，大盤止跌反彈，恒生指數收盤上漲132點，但成交未能配合，只有571億港元（約 73億美元）。

香港恒生指數14日龍年首個交易日收市報15879.38點，升132.8點，全日成交額為570.6億港元。（中新社）

香港交易所在龍年首個交易日舉行開市儀式。港交所主席史美倫任內最後一次主持開市儀式時表示，去年市場大環境充滿挑戰，但港股以外領域，包括ETF、期貨、期權的成交創新高，相信新的一年港交所將持續革新市場，支持國際金融中心地位，亦會持續吸引中東、東南亞 及世界各地投資者參與港股市場，進一步發展新業務及利用科投提升業務。

香港交易所主席史美倫（左五）和財政司長陳茂波（右五），14日為港交所龍年第一個交易日敲鑼。（新華社）

摩根史坦利前首席經濟學家羅奇日前在金融時報撰文直指，港股表現不濟，「香港已玩完」。史美倫藉致辭之機反駁，稱過往數十年歷史已證明，香港在面臨挑戰或非議下，仍能依靠自身實力、精神和韌力，捲土重來，甚至創下新高。目前的外圍不明朗因素，不影響香港國際金融中心地位、法治精神和市場公開的優勢。

即將離任的港交所行政總裁歐冠昇亦說，不同意有言論指香港經濟玩完，強調不應低估香港韌力，有信心中國經濟發展好，香港亦受到帶動，有信心香港可以長期維持國際金融中心的地位。

陳茂波則稱，龍年屬特別生肖，過去4個龍年，港股均錄得升幅，尤其是2012年的龍年，在全球主要央行 放寬宏觀貨幣政策下，帶動當年港股累計上漲15%，相信2024年在主要央行預期啟動減息周期，以及中國經濟呈穩中向好趨勢，將為市場帶來良好氣氛，令港股出現相應現象。

陳茂波並提出，香港今年的目標是將港股ETF帶到沙烏地阿拉伯上市，進一步推進「南向通」加入人民幣櫃台，以及增加外資參與渠道。