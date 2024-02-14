年假結束34萬人返港 多去年2倍 入境較預期高峰少7萬人

13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大批人流抵港。（中通社）

一連4天新春長假昨日結束，大批北上度歲的市民陸續返港。入境處數字顯示，截至昨晚9時共有53.7萬人次入境，對比入境處預計昨是入境高峰期約60.7萬人次入境，少約7萬人次。其中入境的香港 居民共34.2萬人次，對比去年通關後的年初四港人入境人次增加約兩倍，當中經羅湖入境最多，有6.9萬人次；經港珠澳大橋入境有5萬人次，較去年3.4萬人次多逾三成。

綜合明報、文匯報報導，昨天雖然從羅湖口岸南下到港人潮不斷，但過關快捷，全程需時約25分鐘即可抵達港鐵羅湖站。截至昨晚9時，各口岸合共錄得逾53.7萬人次入境及約41萬人次出境。港珠澳大橋成為兩個鐵路管制站外，最多人出入境的口岸。「港車北上」在年初三亦創實施以來新高，多達8000架次。

昨日中午前後，羅湖口岸已出現人潮。現場有保安人員戒備，並提醒市民不要停留阻塞通道，亦架設鐵馬陣，在有需要時實施人潮管制。

港人趙先生表示，雖然口岸人多但不至於擠塞，過關尚算暢順，較平日耗時約多十分鐘。深圳灣口岸同樣有大批入境人潮，不少人手挽一袋二袋、滿載而歸。廖女士表示，疫情 期間一直沒有回內地家鄉，故趁今次春節「回去走走，順便過年兼探親。」

不過，有內地遊客認為香港新年節奏緊湊，未能好好放鬆。王先生一家七口赴港遊玩兩日，主要是觀光 ， 共花了逾萬元（港幣，下同，約逾1280美元），「去了太平山頂看夜景，今年還是人非常多，氣氛非常足，排隊時間有點長」。談到香港的新年氣氛，他形容無論是餐飲還是住宿的節奏都比內地快，又稱香港店鋪大多晚上9時許關門，不像內地朝十晚十營業，甚至開到凌晨。

此外，隨著香港與內地的鐵路網日益完善，愈來愈多市民及旅客乘搭高鐵往返兩地，西九高鐵站昨日亦車水馬龍，早上起已人頭湧湧。港人譚女士表示，去了肇慶七星岩遊玩，十分盡興，會把愉快的心情帶回公司上班。

13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大批人流抵港。（中通社）

港人黃先生表示，受疫情影響已數年沒回鄉探親，因此於大年初一乘搭高鐵回廣州過年，他指當地過年氣氛較香港濃烈，消費亦較便宜，連食宿共消費近5000元。