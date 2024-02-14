我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

年假結束34萬人返港 多去年2倍 入境較預期高峰少7萬人

香港新聞組／香港14日電
13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大批人流抵港。（中通社）
13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大批人流抵港。（中通社）

一連4天新春長假昨日結束，大批北上度歲的市民陸續返港。入境處數字顯示，截至昨晚9時共有53.7萬人次入境，對比入境處預計昨是入境高峰期約60.7萬人次入境，少約7萬人次。其中入境的香港居民共34.2萬人次，對比去年通關後的年初四港人入境人次增加約兩倍，當中經羅湖入境最多，有6.9萬人次；經港珠澳大橋入境有5萬人次，較去年3.4萬人次多逾三成。

綜合明報、文匯報報導，昨天雖然從羅湖口岸南下到港人潮不斷，但過關快捷，全程需時約25分鐘即可抵達港鐵羅湖站。截至昨晚9時，各口岸合共錄得逾53.7萬人次入境及約41萬人次出境。港珠澳大橋成為兩個鐵路管制站外，最多人出入境的口岸。「港車北上」在年初三亦創實施以來新高，多達8000架次。

昨日中午前後，羅湖口岸已出現人潮。現場有保安人員戒備，並提醒市民不要停留阻塞通道，亦架設鐵馬陣，在有需要時實施人潮管制。

港人趙先生表示，雖然口岸人多但不至於擠塞，過關尚算暢順，較平日耗時約多十分鐘。深圳灣口岸同樣有大批入境人潮，不少人手挽一袋二袋、滿載而歸。廖女士表示，疫情期間一直沒有回內地家鄉，故趁今次春節「回去走走，順便過年兼探親。」

不過，有內地遊客認為香港新年節奏緊湊，未能好好放鬆。王先生一家七口赴港遊玩兩日，主要是觀光， 共花了逾萬元（港幣，下同，約逾1280美元），「去了太平山頂看夜景，今年還是人非常多，氣氛非常足，排隊時間有點長」。談到香港的新年氣氛，他形容無論是餐飲還是住宿的節奏都比內地快，又稱香港店鋪大多晚上9時許關門，不像內地朝十晚十營業，甚至開到凌晨。

此外，隨著香港與內地的鐵路網日益完善，愈來愈多市民及旅客乘搭高鐵往返兩地，西九高鐵站昨日亦車水馬龍，早上起已人頭湧湧。港人譚女士表示，去了肇慶七星岩遊玩，十分盡興，會把愉快的心情帶回公司上班。

13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大...
13日是香港農曆新年假期最後一日，入境人次約60萬7000人。圖為西九龍高鐵站大批人流抵港。（中通社）

港人黃先生表示，受疫情影響已數年沒回鄉探親，因此於大年初一乘搭高鐵回廣州過年，他指當地過年氣氛較香港濃烈，消費亦較便宜，連食宿共消費近5000元。

香港 疫情 觀光

上一則

香港春節酒店9成滿 內地團客恢復至疫前2/3

下一則

2萬人嗨翻香港賀歲盃 一掃梅西缺陣陰霾 17巨星全上陣

延伸閱讀

6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准

6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准
澳門年初三花車、煙花匯演 19萬客爭睹

澳門年初三花車、煙花匯演 19萬客爭睹
香港樓市、股市持續不振 分析：龍年表現未可知

香港樓市、股市持續不振 分析：龍年表現未可知
印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事