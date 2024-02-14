2萬人嗨翻香港賀歲盃 一掃梅西缺陣陰霾 17巨星全上陣

賀歲盃足球友誼賽13日在香港大球場舉行，由退役足壇巨星組成的世界明星隊和香港明星隊對戰。圖為世界明星隊從香港特首李家超手中接過勝利獎杯。(中新社)

賀歲盃足球賽13日大年初四在香港 大球場上演，2萬340名球迷入場，由17名退役足壇巨星組成的世界明星隊先後全部上場，最終憑大衛比利 亞（David Villa Sánchez）及里爾瓦多（Rivaldo）各梅開二度，以7：3大勝香港明星隊。賽後主辦方稱，希望這場比賽讓球迷一掃日前邁阿密國際赴港友誼賽梅西 上場引起「回水（退款）」風波，能把「不開心的心情變為開心的心情」。

綜合港媒報導，賀歲盃經過疫情過後，繼2019年後再次復辦，賽事換人名額不設上限，世界明星隊有世界盃冠軍球星皮耶羅（Alessandro Del Piero）、托蒂（Francesco Totti）、大衛比利亞、里爾瓦多正選登場。世界明星隊兌現賽前承諾，17名球星全部上陣。

據報導，賽後於看台上舉行頒獎典禮，由特首李家超、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄等到場頒獎。雙方球員頒獎後大合照，更繞場一周致謝。完場後掌聲不斷，里爾瓦多等球星更將球衣拋予看台上球迷。大衛比利亞及皮利斯，賽後均表示希望可以再次赴港作賽：「香港球迷對我們的歡迎很窩心，能夠在退役之後還能重返球場感到很興奮，希望球迷也和我一樣享受賽事。」

報導指出，日前邁阿密國際友誼賽香港隊時，多達3萬8323人入場，但未派梅西上場引起「回水」風波。主辦這屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理主席金偉明認為，「大家都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方這是目標，所以是滿意。希望這場球令到大家由不開心的心情，變為開心的心情」。

金偉明未有透露戲金多少，僅稱用了兩年籌辦這場賽事。有球迷表示能夠在香港大球場看到這麼多偶像同場，感到十分滿足。