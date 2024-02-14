港工聯會赴美駐港總領館 抗議華府官員接見遭通緝4港人

香港工聯會會長吳秋北和立法會議員等人13日到美駐港總領事館，嚴厲譴責美國官員公然與被港警通緝的反中亂港分子見面，干預香港內部事務。（中通社）

美國國務院亞太事務助理國務卿康達，日前與因涉嫌違反香港 國安法而被香港警方通緝 的袁弓夷、郭鳳儀、許穎婷及邵嵐會面，引起香港社會強烈不滿，連日來，多個市民及團體前往美國駐港總領事館抗議。

綜合港媒報導，工聯會等團體13日大年初四在美領館外表示，事件充分暴露美國當局的虛偽雙標和險惡居心，是赤裸裸的政治操弄，相信香港市民能看到美西方勢力至今仍死心不息，想方設法破壞基本法第23條立法的工作。他們期望港府 盡快完成立法工作，抵禦反中亂港勢力，鑄牢國安防線。

工聯會繼2月7日抗議並促請美國港府把4人遣返回港，協助香港警方通緝歸案後，13日再到美領館抗議。

工聯會會長吳秋北、副理事長蘇栢燦和丘燿誠，立法會議員郭偉强、陳穎欣和梁子穎，聯同工聯會社會事務委員會及工會代表一行20人手持標語板，在美領館外高喊「譴責美國干預香港內部事務」等口號。

會長吳秋北形容為「為佢（他們）開年」，稱嚴厲譴責美國官員公然與被香港警方通緝的外逃反中亂港分子見面，要求美國港府反躬自省、尊崇法治精神，不要再做港獨逃犯的避風港和安樂窩。

吳秋北指「美國只會龜縮不夠膽接信」，於是把抗議信放在總領事館門口。