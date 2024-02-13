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「3因素難改善」 經濟學家：香港經濟已玩完

香港新聞組╱香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港股市近期表現疲弱，摩根史坦利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）在英國金融時報撰文，提及香港股市表現不濟，分析香港內部、內地經濟及中美因素三方面難以改善，直指「香港已玩完（Hong Kong is over）」。

明報報導，現任耶魯大學資深研究員的羅奇，以「It pains me to say Hong Kong is over」為題撰文，分析香港股市回歸25年後走勢幾乎是全球最差之一，相比1997年回歸時，恒指僅升約5%，但期內美國史坦普上升幾乎4倍，香港升幅也不及上海股市。

羅奇分析，香港的命運因本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，三者也難以處理。當中，他歸咎港府在2019年推動《逃犯條例》修訂、引發北京實施《港區國安法》，削弱香港自治，同時內地經濟面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題；而香港受制美國外交政策，香港在亞洲區內盟友被迫在中美之間選邊站。

他表示，香港沒有政治迴旋空間去選擇自己該走的路，更難逆轉中美摩擦。至於有意見認為壞消息已反映在港股折讓上，而內地政府刺激措施更可能短暫反彈，羅奇說除了內地官方一再推出逆周期措施外，抱懷疑態度的投資者，想看北京有更多行動，「否則香港可能只是深陷中國製造的陷阱中」。

財政司長陳茂波日前在商台節目則引述在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，有歐美長線的投資基金及商界說正重新評估投資內地及香港，尤其內地股市及港股估值相對便宜「抵買」，只是要看準時機，陳茂波形容是「開始轉勢」。他相信，香港只要做好自己，「（國際投資者）看到有錢賺，自然會回頭」。

香港 投資 耶魯大學

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