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港初三不拜年改拜廟 車公7.5萬人湧拜 林村現漢服許願

香港新聞組╱香港13日電
大批香港市民和訪港遊客在大年初三當天，前往沙田車公廟上香祈福。圖為市民遊客手持開運風車在廟內等待參拜。(中新社)
大批香港市民和訪港遊客在大年初三當天，前往沙田車公廟上香祈福。圖為市民遊客手持開運風車在廟內等待參拜。(中新社)

昨日是大年初三「赤口」，香港傳統習俗「不拜年，改拜廟」，沙田車公廟和黃大仙祠香火鼎盛，其中車公廟全日有超過7.5萬人次到訪，人流比去年2.6萬人次多2倍，不過車公誕市集攤位商戶嘆「旺丁不旺財」，整體生意額比往年遜色不少。

綜合港媒報導，不少善信昨日選擇到黃大仙祠祈福，現場人流不斷，排隊入祠的人龍下午一度伸延至龍翔道。警方實施人潮管制措施，港鐵黃大仙站A出入口亦暫時關閉以配合措施。祠方設置了鐵馬疏導人流，排隊人龍繞了幾個圈，才能入祠。

參拜沙田車公廟的人潮同樣絡繹不絕，單是排隊入廟就要花逾一小時。車公廟路兩邊均排滿人龍，龍尾至近港鐵車公廟站及圍方；直至傍晚6時關門，車公廟全日有超過7.5萬人次到訪。

大批香港市民和訪港遊客在龍年2月12日大年初三當天，前往沙田車公廟上香祈福。據統...
大批香港市民和訪港遊客在龍年2月12日大年初三當天，前往沙田車公廟上香祈福。據統計，截至當天中午12時，有2萬3500人次前往車公廟。(中新社)

不過比起廟內人潮，廟外車公誕市場人流則較疏落，在市集擺賣風車檔超過10年的黃小姐表示，人流及生意額未如理想，估計與不少香港人北上拜年及消費有關；還有檔主指警方封路影響銷情，信眾參拜完才到攤檔，大多都會選擇在廟內購買參拜物品，整體生意額比往年遜色不少。

此外，到林村許願的人流同樣絡繹不絕，一輛又一輛的雙層巴士和小巴接送著一批又一批的市民與旅客進出林村，等待搭乘巴士的隊伍蜿蜒曲折，愈是靠近許願樹及天后廟愈是舉步維艱，不少人還手持轉動的風車，臉上始終掛著開心的笑容。

第二屆「香港許願節漢服日」12日在大埔林村舉辦，以衣冠之姿，傳揚參拜祈福、拋寶牒...
第二屆「香港許願節漢服日」12日在大埔林村舉辦，以衣冠之姿，傳揚參拜祈福、拋寶牒許願等具香港本地特色的中國道家民俗。(中通社)

身穿漢服的蘇小姐跟隨漢服團體一同前往林村許願祈福。她表示，在一些重要的傳統節日身著中國的古代傳統服飾有特別意義，而今次選擇穿著明艷紅色的漢服是希望配合新春節日的氣氛，「身著漢服做一些傳統習俗，顯得更有儀式感。」

剛寫完寶牒的她，馬上說出新年願望：「日本核污水不要那麼快排到香港來，也希望自己新的一年更加順利。」

林小姐也是漢服愛好者，在這個喜慶祥和的日子她亦身穿紅色漢服前往林村許願與參拜天后，「第一次身穿漢服去到人這麼多的場合，感覺挺開心，是一種特別的體驗。」她說：「新的一年希望自己與家人都平平安安，開心幸福。」

林村市集的熟食檔檔主黃先生表示，許願樹帶動人流，生意不錯；熟食檔檔主殷先生也說：「氣氛好很多，有棵樹讓你拋牒，還有很多遊戲。」

2月12日大年初三，不少市民和訪港遊客到大埔林村參拜祈福、拋寶牒許願，祈禱甲辰龍...
2月12日大年初三，不少市民和訪港遊客到大埔林村參拜祈福、拋寶牒許願，祈禱甲辰龍年好運連連。(中通社)

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