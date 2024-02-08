港府釋疑慮：23條立法無礙正常新聞工作

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 基本法第23條立法公眾諮詢現正展開，港府 律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強昨日接受訪問時，講解立法建議條文內容，釋除疑慮。

大公、文匯報報導，他們強調，基本法第23條立法是防護性的法律，只是針對有意圖危害國安的極少數人，對正常新聞工作者不受影響，而從條文草擬，以及日後的調查、決定是否檢控、審判，都是「一條龍」在港進行，由獨立終審權的香港法庭審判，充分體現「一國兩制」，並透露立法時會一併檢視現行相關法律，盡可能一次過進行適應化修訂，確保整體法律一致。

林定國表示，雖然國家安全屬中央事權，但香港特區卻能自行為基本法第23條進行本地立法，以普通法原則草擬法律條文，管轄權也會在香港，由香港警方負責調查，由香港律政司檢視是否有足夠證據檢控，由普通法體制下、有獨立終審權的香港法庭進行審判，充分體現「一國兩制」下，普通法制度特色。

外界關注基本法第23條規管竊取國家機密及間諜 行為的內容，林定國表示，只有有關資料在符合「沒有合法權限下予以披露，便相當可能會危害國家安全」的情況下，才屬於國家祕密，並要明知故犯，才會觸犯非法披露國家秘密相關罪行，新聞工作者不會不知不覺誤墜法網，譬如控方需要證明有犯罪意圖等。

談到「煽動意圖」相關的罪行，鄧炳強表示，現行《刑事罪行條例》已經有這罪行，香港國安法實施後，亦有在羊村案引用該罪作檢控，而當時法庭在判詞指出，以散播謠言、錯誤訊息或者作出虛假資料的文書，令到他人不再相信，甚至憎恨港府，導致嚴重社會動盪、混亂，是可以威脅國家存亡、領土完整和政治獨立。從這個例子可以看到，香港既出現煽動意圖罪行，亦說明有關罪行後果可以很嚴重，所以有關立法是必須的。

鄧炳強強調，「煽動意圖」罪涉及挑起仇恨，有犯罪意圖，並有足夠證據，在律政司同意下才會作出檢控，檢控過程非常嚴謹，任何人不應將「煽動意圖」罪和表達自由的權利混為一談。