香港2023年度漢字評選 「興」壓倒性勝出

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 民建聯舉辦的「香港年度漢字評選2023」，為期31日的投票 期於本月1日結束，共有4612人參與投票。民建聯昨日舉行記者會，公布當選的年度漢字及投票情況。在興、運、選、簡、民、夜、復、治、旅、守十個候選漢字中，「興」字以 1604票當選為2023年「香港年度漢字」。

文匯報報導，本年度的「興」字釋義為「興旺，蓬勃發展起來」，評審委員會選出此字為其中一個候選漢字，因為代表香港過去一年已擺脫疫情 困擾，經濟逐漸向好，正處於由治及興的關鍵時刻，只要珍惜機會謀發展，定能再創輝煌。

「香港年度漢字評選2023」評審委員會包括民建聯創會主席、前立法會主席曾鈺成，立法會主席梁君彥，香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，浸會大學中文系教授盧鳴東，香港青年聯會主席楊政龍，香港中華文化發展聯合會主席伍德基，香港出版總會永遠榮譽會長陳萬雄，資深傳媒人盧永雄，立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜，民建聯秘書長葉傲冬。

在公布「香港年度漢字評選2023」評選結果發布會上，曾鈺成即席揮毫寫出「興」字，並表示由治及興的「興」字以壓倒性的票數勝出，是反映市民2023年度的願望。

曾鈺成即場解釋「興」字最常指興旺、興盛，有向上升的意思。而「興」的組成，中間部分是同心合力的「同」字，兩側為「臼」字，即一個很重的石器具，下方部分的篆書結構是「兩隻手」，結合起來，「興」字有同心合力一齊抬起來的意思。他指香港需要振興經濟，不能單靠少數人力量，需要大家一齊合力，才可有效果。

此外，民建聯公布「治」及「復」是第二及第三多人投選的「年度漢字」。民建聯副秘書長葉文斌表示，「復」治有恢復及及返回意思，與社會復常有關，而「治」字則有管理及治理意思，市民選出的漢字都非常貼合香港的情況。