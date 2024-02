梅西在日變生猛 港賽遭疑被受傷 霍啟剛：誰在撒謊？

邁阿密國際足球隊7日在日本國家體育場與神戶勝利船舉行友誼賽,梅西下半場比賽中射門,但最終神戶勝利船以4:3險勝。(路透)

阿根廷球王梅西 領軍的球隊「邁阿密國際」,日前赴港踢表演賽,全程坐冷板凳無上陣,令球迷極度失望,主教練馬蒂諾賽後指梅西近幾天持續有肌肉炎症問題因傷缺陣。惟邁阿密昨晚與神戶勝利船在東京進行友誼賽,梅西下半場上陣約半小時卻活躍自如。香港 官員認為,如此反差香港市民都有不少疑問,促主辦方Tatler及邁阿密國際解釋。

綜合港媒報導,多位立法會議員也質疑,對比梅西於日本 賽事表現,在港缺陣看來是「被受傷」,事件是否有預謀操作或涉欺詐,冀主辦方能給港府及廣大球迷一個交代。

港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨晚再次發聲,指三天後梅西在日本活躍自如上陣出賽,並作了不短時間的激烈運動,港府希望主辦方及球隊能向香港市民解答疑問。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛昨晚再發千字長文,他表示留意到梅西在日本記者招待會上,親自兩次提及在港沒受傷,只是有些不適。霍啟剛說,這也就代表著梅西的「傷勢」並不是嚴重到不能上場。霍啟剛說:「我們是該相信馬蒂諾?還是該相信梅西呢?是誰在撒謊?」

有4日曾在香港大球場觀戰的港人特意請假到日本「朝聖」。亦有香港「苦主」舉牌入場,上面寫著「WE LOVE YOU BUT PLEASE REFUND」(我愛你,但請退錢)。

邁阿密國際7日就事件回覆明報查詢表示,球隊4日目標始終是讓梅西及蘇亞雷斯出賽,故賽前將兩人列入比賽名單;梅西賽前仍在更衣室接受評估,醫療人員認為他上陣風險太大,直至最後一刻才決定不讓兩人上陣,強調球員事件中無人犯錯;若球迷歡迎的話,邁阿密國際渴望在未來重返香港。

另據多家外媒報導,梅西因大腿內側肌肉傷勢而被球團列入每日觀察名單,因此並未列入7日日本友誼賽的先發名單中。不過,邁阿密國際在此戰上半場即出現2名傷兵,而梅西也在比賽進行至59分33秒左右替補上陣,並獲得滿場球迷的歡呼。

邁阿密國際與神戶勝利船在90分鐘的正規時間中戰成0:0平手,神戶勝利船在PK賽中以4:3險勝,梅西沒來得及於PK大戰中登場,無緣幫助球隊拿下勝利。

香港消委會截至7日下午5時,共接獲825宗有關投訴,涉及金額合共559萬元(港幣,下同,約 71.5萬美元),平均每宗個案所涉及的金額為6776元,最高一宗涉及8萬2960元。