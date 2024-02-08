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梅西在日變生猛 港賽遭疑被受傷 霍啟剛：誰在撒謊？

香港新聞組／香港8日電
邁阿密國際足球隊7日在日本國家體育場與神戶勝利船舉行友誼賽，梅西下半場比賽中射門，但最終神戶勝利船以4：3險勝。（路透）
邁阿密國際足球隊7日在日本國家體育場與神戶勝利船舉行友誼賽，梅西下半場比賽中射門，但最終神戶勝利船以4：3險勝。（路透）

阿根廷球王梅西領軍的球隊「邁阿密國際」，日前赴港踢表演賽，全程坐冷板凳無上陣，令球迷極度失望，主教練馬蒂諾賽後指梅西近幾天持續有肌肉炎症問題因傷缺陣。惟邁阿密昨晚與神戶勝利船在東京進行友誼賽，梅西下半場上陣約半小時卻活躍自如。香港官員認為，如此反差香港市民都有不少疑問，促主辦方Tatler及邁阿密國際解釋。

綜合港媒報導，多位立法會議員也質疑，對比梅西於日本賽事表現，在港缺陣看來是「被受傷」，事件是否有預謀操作或涉欺詐，冀主辦方能給港府及廣大球迷一個交代。

港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨晚再次發聲，指三天後梅西在日本活躍自如上陣出賽，並作了不短時間的激烈運動，港府希望主辦方及球隊能向香港市民解答疑問。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛昨晚再發千字長文，他表示留意到梅西在日本記者招待會上，親自兩次提及在港沒受傷，只是有些不適。霍啟剛說，這也就代表著梅西的「傷勢」並不是嚴重到不能上場。霍啟剛說：「我們是該相信馬蒂諾？還是該相信梅西呢？是誰在撒謊？」

有4日曾在香港大球場觀戰的港人特意請假到日本「朝聖」。亦有香港「苦主」舉牌入場，上面寫著「WE LOVE YOU BUT PLEASE REFUND」（我愛你，但請退錢）。

邁阿密國際7日就事件回覆明報查詢表示，球隊4日目標始終是讓梅西及蘇亞雷斯出賽，故賽前將兩人列入比賽名單；梅西賽前仍在更衣室接受評估，醫療人員認為他上陣風險太大，直至最後一刻才決定不讓兩人上陣，強調球員事件中無人犯錯；若球迷歡迎的話，邁阿密國際渴望在未來重返香港。

另據多家外媒報導，梅西因大腿內側肌肉傷勢而被球團列入每日觀察名單，因此並未列入7日日本友誼賽的先發名單中。不過，邁阿密國際在此戰上半場即出現2名傷兵，而梅西也在比賽進行至59分33秒左右替補上陣，並獲得滿場球迷的歡呼。

邁阿密國際與神戶勝利船在90分鐘的正規時間中戰成0：0平手，神戶勝利船在PK賽中以4：3險勝，梅西沒來得及於PK大戰中登場，無緣幫助球隊拿下勝利。

香港消委會截至7日下午5時，共接獲825宗有關投訴，涉及金額合共559萬元（港幣，下同，約 71.5萬美元），平均每宗個案所涉及的金額為6776元，最高一宗涉及8萬2960元。

梅西 香港 日本

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