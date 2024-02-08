深圳灣24小時通關 香港城巴連5天通宵

香港旅遊發展局舉辦的「國泰新春國際匯演之夜」，將於大年初一晚登場，屆時將有9部花車及29支隊伍呈獻精湛表演，7日舉行花車預覽；圖為澳門政府旅遊局花車。（中通社）

新春將至，為方便中港兩地人員往來，深圳灣口岸將於農曆年三十至大年初四實施24小時通關，各個公共交通營辦商亦為加強口岸接駁作最後衝刺。香港 城巴昨日表示，將從9日年三十起一連五晚，開辦通宵口岸特快NB3路線，往返深圳灣口岸、屯門碼頭及屯門市廣場，估計路線每日通宵運載能力約2500人，料能滿足通宵跨境交通需求，另設NB3特別班次只來往屯門市廣場。

大公、文匯報報導，港粵直通巴士營辦商表示，將在灣仔、油麻地、碧街及太子增設深宵巴士往來深圳灣口岸，往皇崗口岸的直通巴士亦將會經貨車通道直達口岸。

城巴是深圳灣口岸的主要巴士營辦商，因應深圳灣口岸於農曆新年期間一連5天實施24小時通關，已提前做好多項部署，昨日帶傳媒參觀通宵線布置。城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人表示，明天起開辦的通宵口岸特快路線NB3，以及NB3特別班次，這兩條路線約每半小時一班，收費21.5港元（約2.7美元），與日間收費相同。

龔樹人指出，通宵路線會與日間路線、即B3、B3X、B3A的服務做到無縫交接，「換言之市民在農曆新年期間全日無間斷都可乘搭城巴來往深圳灣，有條件玩得更晚、更盡興。」在轉乘安排上，市民及旅客更可由深圳灣口岸，轉一程車直達油尖旺、中西區及灣仔區。

此外，香港旅遊發展局於10日大年初一晚在尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」，7日晚舉行花車預覽，是繼2019年後再次舉行新春花車巡遊，當晚有9輛花車、16支內地及國際表演隊伍和13支本地隊伍參與演出。旅發局昨日安排巡遊的花車首度亮相，不少因應龍年而以「龍」為設計主題，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋。