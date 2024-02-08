港足總批梅西缺球王風範 不及馬拉度納 返港成問題

被稱為「地表最強牛郎」的日本男公關羅蘭（右）在社交平台貼出與梅西（左）的合照，並大讚球王很友善。（取材自Instagram）

阿根廷球王梅西 4日因傷缺陣，事隔三天生龍活虎地出戰日本 友誼賽，惹來更多球迷質疑傷勢。香港 足球總會會長貝鈞奇形容，短短數日就有明顯變化，難免令人懷疑「詐傷騙錢」，更直言梅西不及其前輩「巴西球王」比利（Pele）、阿根廷「世紀球王」馬拉度納（Maradona）訪港般熱情，完全不尊重本地球迷，缺乏球王風範。

大公、文匯報報導，梅西出席日本賽前記者會時提到，周日的比賽很不幸，期望未來能夠重返香港作賽。貝鈞奇認為，梅西已傷透球迷的心，令大家失落、難堪，其影響力已大不如前，「所謂有意回來只是他的個人意願，球迷歡不歡迎都成問題」。

貝鈞奇指，梅西的行為有違基本體育精神和道德，無論球隊同主辦方的條款如何，當一個球星明知道近4萬名球迷是為自己而來，居然可以狠心地懶理球迷意願，「懶洋洋坐板凳」，其態度已有失球王風範。

貝鈞奇提到，過往足總曾主辦多場精采賽事，成功提振SARS後的社會氣氛，創造電視史上最高收視紀錄。他形容，主辦方Tatler在表演賽「出事」前都表現強勢，漠視足總的意見。

貝鈞奇解釋指，足總很有經驗，會仔細鑽研條款，例如，列明個別球星拒絕下場作賽，無論受傷與否，都要按協議扣錢，但現時無法得知邁阿密國際的詳細條款，不排除當中有承包公司或中介人參與，因此，支持港府徹查事件，還球迷公道。

此外，邁阿密國際7日晚在東京舉行友誼賽，其中，日本牛郎（即男公關）傳奇性人物羅蘭Roland於社交平台貼出與梅西的合照及有梅西親筆簽名的金色球鞋，大讚梅西友善。

羅蘭配文表示，感讚梅西來到日本，抽空與他會面，並以友善、不帶歧視的態度對待他。羅蘭指，梅西鼓勵他「行行出狀元」，希望梅西訪日期間感受到日本的美麗。

被稱為「地表最強牛郎」的羅蘭曾經豪氣地說過：「世界上只有兩種男人，我和其他男人。」見完梅西後，他今次就說：「世界上只有3種人：我、梅西，以及其他人。」