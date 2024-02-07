香港去年10大消費新聞 JPEX騙案登榜首

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 消委會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉6日公布結果，共有4620人投票 ，當中轟動全城的JPEX騙案以4057票登上榜首；此外，「最抵讚」的消費新聞是口罩令實施近3年終撤銷，港府推「開心香港」刺激經濟。

綜合港媒報導，消委會主席陳錦榮致辭時表示，「十大消費新聞選舉」今年已經踏入第20個年頭，感謝傳媒朋友和消費者大力支持。隨着世紀疫情 結束，社會復常，獲選的消費新聞議題逐漸變得多元化，涵蓋政策、投資、日常消費、科技趨勢等範疇。

消委會去年錄得整體3萬4155宗投訴，較2022年增加11%；網購相關投訴占超過四成，達到近1萬3000宗，按年增加近兩成，金額超過4300萬元（港幣，下同，約549.7萬美元）。

演唱會及其他娛樂表演節目復常後恢復舉行，但部分安排欠妥善，令「食肆及娛樂」投訴成為投訴榜首位，達到3913宗，較前年升了25%，電訊投訴升至第2位，錄得3162宗，旅遊業相關投訴按年升23%，排第3位，有3160宗。在網購投訴個案中，旅遊事務投訴占最多，達2370宗，其次是食肆及娛樂，亦有2200多宗。

消委會說，訪港旅客數目回復至疫情前約八成水平，去年共接獲3030宗來自旅客的投訴，81%來自內地旅客，部分旅客專程赴港參與盛事，但颱風及暴雨等惡劣天氣打亂他們的計畫，亦有人不滿個別主辦單位安排，令食肆及娛樂成為去年最多旅客投訴的類別，投訴個案有725宗，升幅超過41倍。

另據明報報導，消委會主席陳錦榮指出，去年是疫後全面復常的一年，不論本地消費或出入境旅遊，線上線下消費動力均趨活躍，商戶亦各出其謀積極推廣及銷售產品或服務，相關投訴隨之增加。

報導稱，消委會昨日舉行周年總結發布會，表示撇除涉及內地消費者的投訴後，消委會2023年共接獲3萬1294宗投訴，較2022年的2萬8338宗增加一成，所涉金額則下跌25%至約8億元，主要與「物業」相關投訴所涉金額減少有關。去年「服務」相關投訴比重略增，占整體6成。網購相關投訴去年逾1.2萬宗，按年升近兩成，占整體41%，較前年的38%高，涉額亦增加兩成至逾4300萬元。

報導說，涉及「公開表演」及「酒吧/會所」的投訴分別有866宗及35宗，按年分別升逾2倍及逾10倍；前者大增主要與一隊日本樂隊的演唱會因颱風取消，以及另一名韓國藝人的歌迷見面會安排有關。

報導指出，消委會昨日亦公布「兔年十大消費新聞」選舉結果，共4620人投票。涉款逾10億元、多名知名人物被捕的JPEX案以4057票登上榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞。