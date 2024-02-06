兩餸飯成香港中環菁英恩物 發哥也熱捧

有網民日前在Facebook「香港兩餸飯關注群組」，發文分享周潤發買兩餸飯。（取材自臉書）

香港疫情 期間生意大旺的「窮人恩物」兩餸飯，時至今天，熱潮非但沒有減退，兩餸飯消費模式更進占中環等商業金融區，中環國際金融中心（ifc）也掀起兩餸飯熱潮，售價75元（港幣，下同，約9.5美元）的飯盒吸引大批「中環菁英」排隊輪購，包括外籍金融才俊。

大公報報導，上月29日，藝人周潤發 在上環幫襯一間兩餸飯店時被人「野生捕獲」，照片被上傳網上群組，即時成為網民焦點，有店員表示，已非首次見發哥到來幫襯。

記者日前走訪多間中環區兩餸飯店鋪，發現每到午膳時間都大排長龍，生意興旺，有店員表示日均賣出約1500飯盒，老闆在一年內連開兩店。有學者和專家分析，在消費習慣轉變下，兩餸飯方便快捷，正適合追求效率的「中環菁英」。

「最重要的是近和方便，不用到處找，這個價格在中環來說不貴也不便宜，味道不錯，因為中午休息時間很短，需要好快就回到工作崗位，非常適合買了就走，所以經常來買。」在中環ifc商場拿着一盒三餸飯的李先生說。

在ifc二期一樓商場，有一間面積約1000平方呎的西餐廳近月成為網紅店，賣兩餸飯同時可供堂食，兩餸75元、三餸85元，飯餸均放在外賣飯盒，有八款餸菜供選購，餐廳環境舒適，透過落地玻璃可眺望中環碼頭一帶，景觀不錯。

餐廳經理表示，兩餸飯供應時段為周一至五的11時至下午3時，顧客可在門外屬於餐廳範圍的座位進食，餐廳內的餐座則只供光顧238元午餐的顧客享用。

記者日前在周一至周三連續三日所見，每到午膳時間，排隊買兩餸飯的人龍多達五、六十人，非常熱鬧。粗略計算，每日約有600多顧客，餐廳職員在12時前便開始在門外擺設圍欄控制高峰時期的排隊人流。

對於中環的兩餸飯熱潮，項明生認為ifc過去定位較高，午膳每位一二百元埋單是等閒事，這家餐廳可殺出血路，實在有驚喜，顛覆了過去認為兩餸飯是窮人恩物的印象，現在連銀行家和金融才俊都來幫襯，做法成功。