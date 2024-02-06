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「一個無政府主義者的意外死亡」 港舞台劇喊停

香港新聞組／香港6日電
「一個無政府主義者的意外死亡」海報。（取材自香港藝術中心）
「一個無政府主義者的意外死亡」海報。（取材自香港藝術中心）

又有舞台劇臨時被喊停，原定本月下旬上演的香港演藝學院本屆舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》，遭校方突然取消演出。演藝學院昨確認該劇將會取消演出，但未詳述喊停原因。有成員慨嘆「5個月來的努力和心血付諸東流」。好戲量藝術總監楊秉基表示：「大家經常說內地很多審查，但這齣戲都可以上演」，不解演藝學院為何取消。

明報報導，《一個無政府主義者的意外死亡》曾多次在港及內地上演。其中由內地導演孟京輝執導的版本，於北京、上海等地巡迴演出。2012年香港劇團「好戲量」改編劇本，將此劇搬到香港舞台。好戲量藝術總監楊秉基透露，本年底、明年初將移師廣州演出該劇，「大家經常說內地很多審查，但這齣戲都可以上演」，不解演藝學院為何取消。

由演藝學院主辦的「2024想不到戲劇節」下周開鑼，原將上演兩齣由應屆導演系畢業生執導的劇目，惟其中一齣《一個無政府主義者的意外死亡》突然取消。演藝學院昨於校網發表「特別公告」，稱「由於學院製作安排的變動」，故取消演出，戲劇學院網頁及售票網將公布退票安排及詳情。

《一個無政府主義者的意外死亡》原著劇本是諾貝爾文學獎得主、義大利作家達里奧•福（Dario Fo）的代表作。作品一直受全球戲劇界垂青，楊秉基稱「做到Dario Fo的劇都視為光榮」，他稱該戲目的題材圍繞義大利1960年代的社會事件，「與香港（情況）完全是風馬牛不相及」，劇本「並不敏感」。

他估計學院或因接獲投訴才臨時煞停，「如果一開始不讓（公演），應該一年多前便已制止，沒理由公開售票後才這樣」。楊稱內地會審視相關劇本，形容劇目「以內地的標準也完全沒有問題」。他盼當局及各界訂明清晰指引或紅線，而非「一收到投訴就要停」。

多名劇組成員2日起陸續於社交平台表態。有學生演員稱，對演出遭煞停感到「非常不甘心、無奈、惋惜」；亦有成員表示，由正式收到通知開始，「一直在想作為學生，作為藝術工作，作為本土年輕人，作為人，我們做錯了什麼？」

香港 義大利 台劇

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