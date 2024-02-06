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梅西缺陣 港球迷：世紀大騙案 主辦方撤200萬美元補助

香港新聞組／香港6日電
阿根廷球王梅西4日率領的國際邁阿密隊下午4點在香港大球場與港隊進行友誼賽，梅西、蘇亞雷斯全程未上場惹議。（中通社）
阿根廷球王梅西4日率領的國際邁阿密隊下午4點在香港大球場與港隊進行友誼賽，梅西、蘇亞雷斯全程未上場惹議。（中通社）

眾所矚目的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港隊的友誼賽，4日於香港大球場上演，當日吸引逾3.8萬名市民與旅客入場觀賽，但阿根廷球王梅西未下場事件發酵，引發全港憤怒。為息眾怒，主辦方昨日在賽事完結後約1.5小時、即晚上7時半宣布撤回1600萬元（港幣，下同，約204.5萬美元）的港府補貼申請，包括1500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。

綜合媒體報導，邁阿密國際昨天的友誼賽梅西全程未出賽，引發現場3.8萬球迷喝倒彩，紛紛要求退還高昂的門票費。還有許多專程從內地赴港看梅西的內地球迷也不滿，一名來自新疆的球迷稱，他輾轉5000公里到香港，為的就是看梅西，結果被耍了，球迷離場時紛紛大叫「回水」（退款），更形容是「世紀大騙案」、買了4880元最貴門票的球迷更直斥「比JPEX（虛擬貨幣平台）更大的騙局」。港府也發表聲明遺憾並稱要扣減贊助費。

昨天事件持續發酵，香港體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛發表聲明，對主辦單位的安排表示非常失望。霍啟剛要求主辦方及邁阿密國際需要向全港市民致歉及交代。主辦方則控訴是邁阿密國際出爾反爾。

根據此前港媒報導，邁阿密國際的合同裡有除了健康狀況等之外，梅西必須出場45分鐘的內容，但梅西最終沒有進入名單。

昨天開賽前，邁阿密國際提交的官方名單也表示球員可以出戰比賽。這一份可以出場的球員名單，這是由主帥馬蒂諾簽字確認的，其中梅西和蘇亞雷斯都進入了替補名單。中場休息時，邁阿密國際管理層突然表示梅西因傷無法登場，主辦方立即通知港府，並在下半場敦促梅西向球迷講話，但無功而返。

消費者委員會截至昨日下午5時接獲56宗相關的投訴，涉及金額合共31萬9763元，最高一宗涉及2萬2338元，促請主辦單位從速回應入場人士的訴求。消委會敦促主辦單位從速交代事件詳情，並提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討，亦可以保障自身權益。

過往不時有球星在表演賽臨時缺陣引起球迷不滿，善後處理各不同，有議員認為葡萄牙球星C羅上月因傷缺陣，及後在記者會向球迷致歉並退回門票，做法與梅西有很大對比。另有法律背景議員認為就退票一事，有斟酌的餘地。

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