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花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

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花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

記者賴錦宏／即時報導
足球巨星梅西（右五）隨邁阿密國際隊造訪香港，但4日與香港隊進行的表演賽卻未上場，引發球迷極度不滿。（路透）
足球巨星梅西（右五）隨邁阿密國際隊造訪香港，但4日與香港隊進行的表演賽卻未上場，引發球迷極度不滿。（路透）

據紅星新聞報導，邁阿密國際隊4日在香港的友誼賽，將足球球王梅西(Lionel Messi)推上了「風口浪尖」。 主辦單位4日深夜發表聲明，表示事前不知道梅西和蘇亞雷斯(Luis Suárez)缺席，對兩人缺席一事感到極度失望。 而身為香港體育、演藝、文化及出版界香港立法會議員的霍啟剛則發表聲明，對主辦單位的安排表示非常失望。

同時也是中國全國人大代表、2016年奧運香港代表隊領隊的霍啟剛表示，過去一段時間，主辦單位一直以「球王」梅西作宣傳，吸發香港市民及球迷的熱切期待，門票更在瞬間搶購一空。他認為，主辦方及邁阿密國際隊需要向香港市民致歉及交代。

據中新社報導，霍啟剛指出，過去一段時間，主辦方一直以「球王」梅西作為賣點，鋪天蓋地進行宣傳。 4日比賽當天，大批球迷甚至提早四個小時便來到香港大球場附近準備進場，期待能一睹梅西風采。 他認為，主辦單位及邁阿密國際團隊需要向全港市民道歉及交代。

霍啟剛表示，支持特區政府根據協議條款與主辦單位跟進，包括扣減贊助款項以為懲戒。 他希望以後任何主辦單位在籌辦活動時，特別是獲得港府資助的項目，必須確保活動的品質及符合市民的期望。

霍啟剛稱，邁阿密國際團隊收取天價酬勞訪港，梅西卻未沒有上場，球隊也沒有以其他方式增加與球迷的互動，以回應及滿足球迷的期待和支持，對球迷及香港市民都有欠尊重，這樣的態度不能接受。

香港 梅西 足球

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