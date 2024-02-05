擔心香港「孤島化」民主黨籲勿加稅 倡公僕減薪節流

政府本月底將發表新一份「財政預算案」，民主黨 昨提出多項建議，包括指香港 連續5年出現財政赤字，以任何形式增加稅項或擴闊稅基只會破壞低稅制條件，降低香港競爭力，又提到香港應避免「孤島化」，須保有過往獨特及國際化優勢，相信外資若感到香港仍享有自由、多元、民主、開放的社會氛圍，必然會加大投資 。

明報報導，民主黨建議特首及所有問責官員減薪、縮減前特首辦開支，並凍結公務員人數，檢視公務員編制，以展現政府開源節流的決心。該黨亦建議政府研究及調整來港設總部企業的稅務優惠，例如若有新赴港企業投資額達2000萬港元（約256萬美元），首3年利得稅可短暫降低。

對於中部水域人工島填海項目預計造價達5800億元，民主黨認為政府應煞停該填海項目，因耗資龐大，加上地產界投資北部都會區意願不高，擔心政府對人工島的回報估算或已過時及不準確。

另外，社區組織協會昨建議政府應向每名生活在貧窮線下及正領取各項社會福利的基層派發5000港元（約639美元）「基層生活津貼」，設立短期失業及就業不足援助金，並建議政府檢討稅制，包括考慮上調利得稅率，增設股票印花稅，以及對特定行業如能源及房地產行業開徵「暴利稅」，穩定公共收入來源。

另據文匯報報導，廉政公署50周年「反貪·不停步」傳誠跑活動昨日在西九文化區舉行，特區政府政務司司長陳國基致辭時表示，50年對一個機構來說，正好是總結經驗、展望未來的時候。自上世紀七十年代開始，廉署就已經通過執法、預防和教育三方面打擊貪污，取得廣大市民的支持和信任，共建香港成為全球最廉潔的城市之一。根據世界正義工程的「2023年法治指數」，香港在「消除貪汙」方面全球排名第九位，在東亞和太平洋地區更排名第三，反映廉署的反貪工作成果獲得國際高度評價。