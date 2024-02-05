赴深圳食團年飯預訂火紅 口岸食肆：港人占6成

春節腳步漸近，消費市場熱度升溫。共吃團圓年夜飯是中國春節傳統年俗，不少家庭喜歡在除夕之夜選擇一間口味、環境都不錯的餐廳、酒樓，全家人其樂融融享用一頓豐盛的「團年飯」。受通關時間延長等利好因素影響，質優價廉、服務貼心的深圳年夜飯市場，吸引不少港人前去品嘗。臨近口岸商圈的食肆，年三十晚港人預訂占總數近六成。

龍是中華傳統文化中備受重視的瑞獸。深圳各大商場、餐飲商家等都提前上新了新春主題裝飾。綜合大公、文匯報報導，今年深圳酒樓的龍年年夜飯價格多數在1000元至5000元人民幣（約139美元至695美元）之間；在套餐上設有多個主題款式供顧客自行選擇。部分酒店年夜飯包廂已一間難求，除了花樣翻新，還主打「龍元素」來突圍「年菜大戰」。

據報導，走進福田區COCOPark商場的木棉餐廳，隨處可見的紅色、金色、龍年等吉祥喜慶的元素布置，洋溢出濃厚的新春氣息。「今年我們準備了以粵菜為主的龍年團圓宴，甄選了王牌獲獎菜品和人氣爆款，根據價位主題及用餐人數分為四款新春限定套餐。」木棉總經理陸偉明介紹，菜單中風 生水起撈金雕、椒鹽鮑魚等「新年好彩頭菜」，初戀咕嚕肉、龍井煙熏太爺雞、桃膠節瓜燉螺頭湯等「創意粵菜上榜菜」等都非常受港客喜愛。

報導指出，今年春節，羅湖口岸、深圳灣口岸首次實行延時通關，為深圳餐飲業帶來利好。臨近口岸的商圈商家都有計畫著手應對。有羅湖口岸附近的奶茶店表示，歡迎港人來消費，每天都會根據客流量延長時間；潮汕海鮮店店員則表示，年三十晚港人預訂占總數近六成。

此外，近年港人尤其是年輕一族熱中北上消費。螞蟻國際業務大中華地區總經理李詠詩表示，今年1月AlipayHK在內地消費日均交易筆數和金額，較去年2月疫情 前增長10倍至15倍，未來將持續增加應用場景，迎合港人北上消費的趨勢。

李詠詩表示，港人以AlipayHK支付北上消費金額，與香港 消費額相若，每筆單價約100至200港元（約13美元至26美元）。她提到，隨著港人加強對北上消費的認知及接受程度增加，相信今個農曆新年的交易將持續增加。