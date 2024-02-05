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花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

梅西沒上場 球迷狂噓喊退錢 港府揚言扣205萬美元贊助款

香港新聞組／香港5日電
足球 - 友誼賽 - 香港對邁阿密國際友誼賽4日下午登場，球王梅西僅坐在替補席上觀看。全場並沒下場開踢，引發大批球迷不滿。（路透）
足球 - 友誼賽 - 香港對邁阿密國際友誼賽4日下午登場，球王梅西僅坐在替補席上觀看。全場並沒下場開踢，引發大批球迷不滿。（路透）

萬眾期待的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港隊的友誼賽，4日於香港大球場上演，是次有阿根廷足球巨星梅西作為號召力的賽事，吸引逾3.8萬名市民與旅客入場觀賽，現場幾近座無虛席。不過梅西與蘇亞雷斯最終都沒上場，梅西整場坐板凳沒施展球技，令萬千球迷敗興而回。

綜合媒體報導，港府昨晚發出聲明，將根據協議條款要求主辦單位負責。主教練馬蒂諾賽後解釋，兩人均有傷在身，擔心負傷上陣風險大，不出場是教練和醫療團隊在比賽當天下午才下的決定。

主教練馬蒂諾補充，梅西的肌肉發炎，但未有好轉，加上美職本月底開季，昨午最後評估後決定讓梅西休息；至於蘇亞雷斯則在沙烏地阿拉伯友賽時撞傷膝蓋發炎，導致未能上陣。儘管最終邁阿密國際以4：1擊敗香港隊捧盃，但「主角」連球也沒有觸碰過，令萬千球迷心碎。

高價買票入場的球迷更難免感到不滿，在比賽最後十分鐘時，不斷向場內報以噓聲，大叫「回水（退款）！Refund！」在最後頒獎階段，近4萬球迷吶喊「回水」的噓聲甚至蓋過邁阿密國際班主貝克漢的致辭，而始終沒有上場的梅西這時仍然悄悄躲在一旁。

香港對邁阿密國際友誼賽4日下午登場，球王梅西未登場參賽，引發球迷不滿。圖為觀眾席...
香港對邁阿密國際友誼賽4日下午登場，球王梅西未登場參賽，引發球迷不滿。圖為觀眾席上的部分球表達不滿。 （中新社）

除了不少球迷大吐苦水外，網上更流傳一條短片，有一名球迷賽後不滿梅西沒有上陣，將怒氣發洩在宣傳板上，以飛踢踢走板上的梅西頭像。

由於事件一發不可收拾，主辦單位Tatler Asia亦發聲明，除了對梅西及蘇亞雷斯兩位國際級球星未有上場表示「極度失望」外，更強調賽前沒有收到任何關於兩位球隊缺陣的消息。

梅西沒上陣讓盛事變民憤，由場內罵到場外，港府罕見兩度發聲明與事件切割，更揚言可能因梅西沒有下場，1600萬港元（約205萬美元）的贊助可能會扣減，更以罕有用語指「主辦單位欠球迷一個解釋」。

據報導，高價買票入場的球迷更難免感到不滿，大量球迷在場內發出噓聲，認為「貨不對辦」，更有人怒罵是「世紀騙案」，近4萬球迷吶喊「回水」。

梅西沒上陣事件，有外國媒體隨跟進報導，法媒在社交媒體X帳號發布其報導，以梅西與貝克漢被噓為題，報導內文中其中一個小題是「梅西狂熱的心酸結局」。有美媒記者現場報導，以跟梅西名字Messi諧音的Messy調侃表演賽最終以球迷憤怒與失望作結，指這是「從梅西狂熱變成一團糟的沮喪」。

英國「每日郵報」在推文轉發報導時，指出貝克漢被噓，以及大批憤怒的球迷高呼「回水」；美國彭博社也指梅西全程不上陣惹來噓聲和嘲笑，連露臉打招呼都不肯。

邁阿密國際球隊4日下午在香港大球場與港隊進行友誼賽。有球迷賽後衝入球場，獲著名邁...
邁阿密國際球隊4日下午在香港大球場與港隊進行友誼賽。有球迷賽後衝入球場，獲著名邁阿密國際隊主席貝克漢姆簽名合影，甚至擁抱。（中通社）

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