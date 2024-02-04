23條立法 港府：叛國罪恐終身監禁 無損新聞自由

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府開展基本法23條國安立法諮詢，港府 官員紛紛出面回應立法敏感點，重點是新設罪名「境外干預罪」、「叛亂罪」、「竊取國家祕密罪」等，不過文件未提及各罪行的刑罰，律政司長林定國表示，「有機會」將最具危害性國安案件的最高刑罰定為終身監禁。有學者憂矯枉過正，聞自由與尺度也因此受箝制，港府則稱立法無損新聞自由。

綜合港媒報導，2003年推動立法時刪去煽動意圖的相關罪行，今次則有修訂及新增條文，包括「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，保安局長鄧炳強稱，法例需針對現時或將來面對的風險，因為2019年便有很多煽動憎恨中央的行為出現。

新聞界最擔心的是，如果從政府官員的非正式訪問中，即一般傾談「吹風」而取得的資訊，他認為有關官員已預計傳媒會報導，屬正常獲取的資料，不認為記者是無合法權限披露。至於傳媒要披露或揭露的，是否公眾利益大於國家安全，鄧炳強說，以極端例子來看，如保安局長是特務，原來沒有人知道他可以危害得很厲害，「因為保安局局長權力很大，一定要透過這樣揭露」，在這極端情況下，就可能有機會作為辯解理由。

林定國也說，是否以公眾利益作為竊取國家機密罪的辯護理由，不同地方做法不同，如果披露機密的公眾利益，比維持機密更加重大，相信只會出現在有凌駕性、危急和會影響市民生命安全的情況，辯護理由須列出清晰嚴謹條件，避免被濫用。

行政會議成員湯家驊稱，不認為有任何公眾利益會凌駕國家安全，但同意如將公眾利益加入為竊取國家機密罪的答辯理由，能令市民放心，是可以考慮。 需清晰界定公眾利益。若傳媒報導高官透露的政策內容，無犯罪意圖，不屬違法。

23條立法要新設「境外干預罪」，港大法律學院客座教授陳文敏關注，在23條下會否矯枉過正，舉例說若香港大學與海外機構合作研究新冠病毒來源，最終報告遭政府認為錯誤不實，可能構成罪行。

湯家驊稱，香港組織與外國政治組織有聯繫，有政黨與境外組織「飲個茶，食個包」並不違法，需受外國組織指示、配合及接收資助進行危害國家安全活動，才算「境外干預罪」違法。至於國際特赦組織會否被界定為外國政治性組織，他指重點是組織有無作出危害國家安全風險，認為社會不應標簽外國政治性組織，否則將令組織自我限制，影響籌款等活動。