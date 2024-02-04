梅西香港賽前訓練 4萬球迷逼爆球場 貝克漢有求必應

梅西(中)帶領的球隊國際邁阿密3日在香港公開訓練，並與香港少年小將互動交流。(中通社)

阿根廷球王梅西 率領美職聯勁旅國際邁亞密訪港之旅，將整個香港 市面氣氛炒熱，4萬名球迷逼爆大球場，昨天在香港大球場進行公開訓練，今日下午4時，將與由港超球員組成的「香港隊」踢表演賽；昨晚貝克漢也驚喜現身，獲數萬球迷的尖叫吶喊。

梅西帶領的球隊國際邁阿密，3日在香港公開訓練，並與香港少年小將互動交流。(中新社)

綜合港媒報導，3日下午5點半，貝克漢以一身黑色寬鬆西服出席，帶領一眾國際邁阿密球員入場操練；梅西壓軸出場，引發球迷一遍遍高喊他的名字，他則回以招牌微笑。梅西每次觸球，現場球迷都陣陣歡呼；圍場跑步訓練，更帶動觀眾席的歡呼浪潮。有球迷不禁狂喊，「能不能再多跑幾圈」。

日前在沙烏地阿拉伯友賽後備入替7分鐘的梅西，僅在場邊於職員協助下拉筋。操練半小時後，另一球星射手蘇亞雷斯步入球場，但只跟梅西閒聊及在場邊拉筋。

操練過後，較原定時間提早舉行社區足球 訓練營，梅西及蘇亞雷斯在內的球員都有分組指導一班9至14歲的香港青年梯隊小將。接近尾聲時，至少有5名球迷先後從球場各方衝入球場，大多都被球隊職員或保安阻截。

訓練尾聲，貝克漢在現場代表球隊感謝大家，希望大家好好享受，指明日的球賽會非常特別。隨後，梅西同隊友與一眾香港小球員在之後的互動環節進行簡單的傳球交流；貝克漢亦到場指導，下台後為小球員簽名。

報導稱，貝克漢雖然退役多年，但他風采依然，昨日更化身「最強公關」，親自下場向小球員示範傳球技巧，對球迷的合照簽名以及擊掌等要求更幾乎有求必應，成為本次公開操練的另一大焦點。

球王梅西帶領的球隊國際邁阿密，3日在香港大球場進行公開訓練，吸引4萬名球迷逼爆大球場。(中通社)

「梅西熱」並非浪得虛名，當日至少有五名球迷衝入球場，幾乎都身著國際邁阿密球衣，希望跟梅西近距離接觸，或索取簽名，但被保安人員阻止。不過仍有一名身穿巴塞隆拿球衣的年輕男球迷成功突圍，獲梅西在其球衣胸口簽名後，更即場跪拜球王。

康文署昨晚發稿嚴厲譴責觀眾闖入球場。提醒今日入場觀眾，不得闖入球場滋擾，否則必會從嚴處理。