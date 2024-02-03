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梅西帶傷抵港 教練：4日爭取最多上陣時間

香港新聞組／香港3日電
效力於美國職業大聯盟球隊邁阿密國際的阿根廷球星梅西（左二），2日下午隨球隊抵達香港國際機場，出席主辦單位為其準備的歡迎儀式。（中通社）
效力於美國職業大聯盟球隊邁阿密國際的阿根廷球星梅西（左二），2日下午隨球隊抵達香港國際機場，出席主辦單位為其準備的歡迎儀式。（中通社）

36歲8屆金球獎得主梅西昨午隨美職球會邁阿密國際抵港，這是他睽違近10年再到香港。梅西今天傍晚5時半將在大球場參加公開操練，備戰明午4時與香港隊踢表演賽。由沙烏地阿拉伯赴港的梅西大腿有傷，之前的友賽只後備上陣了短短7分鐘，主教練馬蒂諾表示須觀察梅西今天的狀況才能決定明天能否上場，承諾會盡量給他上陣時間。

明報報導，邁阿密國際昨午約5時到達下榻的香港富麗敦海洋公園酒店，及後安排馬蒂諾及新加盟的射手蘇亞雷斯在酒店內出席記者會，吸引200名本地、內地及海外傳媒到場採訪，並設廣東話、英語、西班牙語三語傳譯。

據報導，被問到球迷最關注有傷在身的梅西明日能否披甲，馬蒂諾回答道：「梅西的情況的確仍須評估，要待明（今）日公開操練再觀察。在周日的比賽，希望盡力讓他獲得最多的上陣時間。」這名過去曾率領巴拉圭和阿根廷隊訪港友賽的教頭表示，對是次面對港超球員組成的香港隊未有充分了解，增加備戰難度，「這次的香港隊與亞洲盃人腳有所不同，要考察對手和準備這場比賽變得更難」。

效力於美國職業大聯盟球隊邁阿密國際的阿根廷球星梅西隨球隊2日下午抵達香港國際機場...
效力於美國職業大聯盟球隊邁阿密國際的阿根廷球星梅西隨球隊2日下午抵達香港國際機場。圖為梅西與隊友在停機坪大合照，一名學生代表向教練獻花。（中通社）

報導稱，至於首度訪港的蘇亞雷斯，到埗數小時已對香港留下些微印象，「從飛機上看地面，覺得香港地形很優美。另外，我覺得這裡的球迷充滿愛」。被問及與昔日巴塞戰友梅西重逢的感受，他說：「我和梅西過去不單在場上並肩作戰，日常生活也是好朋友，這是與他享受隊友共勉之情的最後機會。」

報導說，邁阿密國際的私人飛機昨午3時抵達香港，較原定遲了一小時，港府及機管局在停機坪舉行歡迎儀式。梅西搭過長途機後臉色略顯疲倦，步伐自如，未見傷患影響。球隊由阿根廷籍主教練馬蒂諾接過代表機管局的小孩致送花束後，隨即登上旅遊巴前往酒店。

此外，同日抵港的球會班主之一貝克漢，昨晚則現身中環一間酒店，偕盈科拓展集團主席李澤楷出席保險公司舉行的私人發布會。席間貝克漢大方分享成功祕訣：「堅持是成功的不二法門，只要對自己熱愛的事情持之以恒，便能跨過人生路途上的所有障礙與挫折！當然家人也是生命中不可缺的重要元素，如果沒有家人無條件的愛與支持，未必有今日的我，所以我一直重視與家人共享天倫的美好時光。」

邁阿密國際今午5時30分至晚上7時在香港大球場舉行公開操練，下午2時30分開放持票球迷入場，晚上7時15分再安排部分球員代表在大球場參與社區足球訓練營。

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