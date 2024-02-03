粉絲追車歡呼 砸逾1280美元睹球王梅西風采

阿根廷足球巨星梅西所在的邁阿密國際足球隊2日抵達香港。當日下午，球隊於香港富麗敦海洋公園酒店舉行賽前記者會。有大批球迷在酒店現場等候。（中通社）

梅西 昨天下午下榻香港 富麗敦海洋公園酒店，酒店外球迷區早有逾百球迷守候，見球隊旅遊巴到達，馬上歡呼大喊「梅西」，部分人衝出馬路追上旅遊巴，更爭先恐後衝入酒店大堂拍攝。不少球迷說已買好球賽門票，有一對夫妻表示花費逾萬港元（約逾1280美元），只為一睹球王風采。

明報報導，香港大球場附近有餐廳預計生意較平時升兩三成，會向穿球衣的客人提供飲品半價，另有茶餐廳安排電視播放球賽吸客。酒吧業協會主席錢雋永稱，表演賽當日業界整體生意額有望提升兩三成，部分地區「生意可能會差啲」，但強調活動整體上對業界有利。有球衣店最近一周售出約150件梅西球衣，是以往一整球季銷量。

據報導，富麗敦海洋公園酒店在正門外逾百米的一段海洋徑設球迷等候區，邁阿密國際專機原定昨午2時抵港，當時已有約30名球迷在酒店外「霸頭位」，其後增加至逾百人，大部分身穿梅西10號球衣。昨午5時，球隊乘坐兩部粉紅色旅遊巴抵達酒店，球迷歡呼大叫「梅西」；旅遊巴未有停下，直駛一樓入口，部分球迷衝出馬路追上，並闖入有拉帶圍封的樓梯，經一樓花園進入酒店大堂，舉起手機拍攝球員下車，梅西向在場球迷揮手，未有停下簽名。

報導稱，11歲的姓包小朋友昨獨自到酒店，在紙牌寫上英文和西班牙文的「請在我的球衣上簽名」字句，希望吸引偶像注意。他說已喜歡梅西數年，欣賞其球技，明日會觀賽。來自浙江的蔣先生說喜歡梅西近10年，特意為球賽赴港3天，交通住宿及練習賽門票共花費約3000多元人民幣（約417美元）。

另據香港01報導，有南京到訪的球迷吳小姐指，為了梅西而預訂在富麗敦海洋公園酒店留宿到比賽結束，兩晚房價 約4700元。來自深圳的大學生球迷張先生表示，透過「球迷群」得悉梅西坐在旅遊巴左邊最後一個位置，所以特意跑到合適位置，最終亦順利「圓夢」見到梅西。他指，之前在北京有見過梅西，但是因為今次距離更加近更開心。