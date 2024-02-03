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23條立法開首槍 劇團成員5年前言論被檢舉遭封殺

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港基本法23條的立法正展開公眾諮詢，日前傳出扼殺創作自由首起案例，事緣有劇團成員被檢舉曾於2019年發表「不當言論」，遭教育局指示場地租用人不得提供演出場地。劇團團長唐浩翔在臉書慨嘆：「讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，本團實感無奈及對香港藝術發展的未來表示絕望」。

明報日前報導，2017年由唐浩翔創辦的香港非牟利藝術團體「小伙子理想空間」，原定2月2日至4日於香港兆基創意書院公演2場舞台劇「3分鐘銀行」及「窮一生藝術館」，教育局九龍城區學校發展組突然在演出前5天聲稱，有人向教育局檢舉，指該劇團成員曾在2019年發表「不當言論、涉及敏感或爭議性議題」，勒令該書院解除與場地租約，導致該團無法演出。

報導引述劇團指出，前述兩場話劇的主題，分別是從銀行搶劫案探討人性，以及藝術館職員如何在發現展品受損後臨危不亂，隨機應變說服參觀者展品沒有問題，均與政治無關，團員也一直以合法方式參與藝術表演，從未做出任何違法行為。

據報導，這是「小伙子理想空間」一年內第二次被取消場地，去年8月該團原定於壽臣劇院演出的原創粵語音樂劇《百花舞廳》，也遭香港藝術中心以「違反場地租用協議」為由，撤銷租用資格。

香港藝術發展局戲劇界別民選代表區永東質疑，教育局九龍城區學校發展組接獲來歷不明的網路截圖，就要求學校終止場地租用，對此感到失望，希望教育局重新審視。

知名舞台劇編劇莊梅岩也透過臉書表示，聽聞「小伙子理想空間」遭取消場地租用，「過程神祕壓抑」，「不敢相信關於場地的霸凌情況已達平民百姓層面」。

香港 教育局 台劇

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