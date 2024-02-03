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隊名缺了China 「電競亞洲盃」香港退賽

香港新聞組／香港3日電
由於電競版亞洲盃足球賽的遊戲畫面，香港隊名欠缺「China」字眼，香港足總宣布香港隊退出比賽。（取材自微博）
由於電競版亞洲盃足球賽的遊戲畫面，香港隊名欠缺「China」字眼，香港足總宣布香港隊退出比賽。（取材自微博）

電競版亞洲盃足球賽「AFC eAsian Cup 2023」2日在卡達登場，但香港足總宣布香港隊退出比賽，原因是遊戲畫面中的港隊隊名欠缺「China」字眼。香港足總會長貝鈞奇表示，考慮到問題「較敏感」及有需要正視，認為只寫「Hong Kong 」不適宜，退賽是為免了引起不必要的糾紛或爭議。

綜合港媒報導，這項賽事透過PS5的遊戲Konami eFootball以雙打形式進行，分組安排與亞洲盃相同，港隊被編入C組，同組對手為伊朗及阿拉伯聯合大公國。港隊原定今晚會對阿國，賽事會在YouTube直播。

香港足總原先與香港電競總會合作，派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong出戰。

雖然賽事官方宣傳中，都以「Hong Kong, China」稱呼香港隊，但遊戲畫面中的隊名卻顯示為「Hong Kong」，少了「China」。香港足總於是透過新聞稿宣布退出此次賽事。

至於4日邁阿密國際足球俱樂部將在香港大球場與香港隊踢表演賽，部分宣傳品印上「Hong Kong Team」，貝鈞奇則認為沒有問題。他解釋指表演賽和國際正規賽事性質不同，官式賽事理應要用「中國香港」的名義出賽。

香港足總主席霍啟山則說，足總此次獲亞洲足協邀請出席電競版亞洲盃，並按要求提供資料，但遺憾主辦方未能依照「正式做法」，足總在了解後呼籲對方修改。最終按香港體育協會指引去做，「正常去處理」。

自由亞洲電台報導指出翻查新舊「指引」，並沒有規定香港的參賽隊名無顯示「Hong Kong, China」便須退賽。有現役港隊成員向媒體慨嘆，已對相關事件感麻木，批評港府根本沒有放運動員的榮譽於首位，感覺不被尊重。

3個月前替港隊上陣的港隊成員Peter（化名），他指港隊上陣時已經替播錯國歌而擔心，今次事件還要多擔心大會能否顯示「中國香港」，但他指對於港隊退出電競亞洲盃一事已感麻木，感覺未受尊重。

賽前港隊選手以英語受訪，尾段還轉用廣東話稱希望展示「搏盡無悔」的精神。而足總已刪除社交平台有關港隊參賽帖文、照片。

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