香江風情／香港前程 風水報喜 孤島論報憂

香港示意圖。(圖：shutterstock)

這個周末香港 熱鬧，因為球王（梅西 ）領軍邁阿密國際到了香港，還有一年一度的中信理昂風水給香港人報喜，卻又有所謂「國師」的香港「孤島論」在報憂。

香港人對足球 有偏好，除了追星還事關「賭波（球）」，球王和他領隊的美職球隊今次到港與香港代表隊踢表演賽，受到香港當局高規格的待遇，昨天下午在機場停機坪舉行歡迎儀式，立時掀起「全城梅西熱」。

香港人熱議的還有中信里昂最新「風水指數2024」，他們關心中信里昂的大市和行業龍年運勢。中信里昂說沉悶的港股恒生指數五行屬土，生肖為雞，依風水理論，龍與雞關係密切，因龍屬土、雞屬金，土能生金，所以港股龍年起步緩慢，先跌後穩，3月見底，8月復原，之後扶搖直上，11月刷出全年最高位。

不過，中信里昂的分析師也提醒大家，這是風水指南並非研究報告。可真埋頭研究報告的學者，現在沒有報喜反而報憂，經濟學家王於漸就說，香港正面對存在危機，金融、旅遊等支柱產業未走出寒冬，香港金融業更是今日不知明日事。雖然香港政府積極推動中央定下「八大中心」策略或發展創科中心，但這些「是口號、無內容」。

王於漸是香港大學首席副校長，還是特首政策顧問班子成員，他這些說法，香港的「政治精英」還不夠膽出來反駁，但王於漸提出未來兩三年須辯論香港何去何從，及確立步驟重建新定位，暫時也無回響。

有回響的是另一學者之香港「孤島論」，那是被一些人稱為「國師」的鄭永年近日在一個研討會上說，香港的未來形勢還要更嚴峻，他觀察「香港有一個孤島化的趨勢，香港本來是深度嵌入區域、嵌入國際的，但大家看看香港現在的情況，並不是這樣。」

鄭永年更具體的看法，是外在國際局勢上，西方國家已把香港當作其中一個中國城市。香港被孤島化的原因除了過去幾年的政治動盪之外，還有美英等西方國家對香港的圍堵，以及來自區域的競爭，將香港金融和法律人才撬走。

香港「孤島論」有回響，財經報章信報更以社論回應王於漸和鄭永年二位的新論，說學者是希望藉著諍言協助香港政府帶領民眾突破窘境，也議論起香港內地化和國際化之間必須取得平衡，這大概要算憂中之喜了。