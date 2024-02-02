30年爭取 港4周工作滿68小時享法定福利

香港示意圖。(圖：shutterstock)

實施近34年、俗稱「418」的《雇傭條例》「連續性合約」規定，屢遭勞工 界批評容易被雇主濫用漏洞逃避支付雇傭福利 ，勞工顧問委員會昨日終達成共識，將規定放寬至「468」，倘修例獲通過，只要雇員為同一雇主工作4星期，工時總數超過68小時，即符合「連續性雇傭合約」規定，可享有薪病假等法定雇傭福利。

明報報導，港府 內部推算「468」方案下約有多1.1萬人受惠，料雇主每年增加開支涉逾1億港元（1278.7萬美元）。

據報導，勞工界支持新方案，料有助加強保障零散工和兼職工，惟零售界認為香港經濟復常不似預期，再增加雇員福利只會令公司成本壓力更大，強調現非合適時機修例。

報導引述港府發言人昨稱，有關修訂有助加強保障較短工時雇員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果並開展修例工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。

報導稱，「418」規定自1990起6月推行，雇員連續受雇於同一雇主滿4周及每周工作滿18小時，可享有薪病假等法定雇傭福利，惟勞工界多年來批評有雇主濫用漏洞剝削零散工，例如會在某一周減少雇員工時以避開「418」福利，屢要求港府檢討。

報導說，勞顧會昨再開會討論後達成共識，同意放寬為以4周工時合計為一個計算單位，4周工時門檻定為68小時。根據統計處2019年10月至2020年1月的統計數字，私營機構有20.3萬人屬非「418」雇員，占整體私營機構雇員6.9%。

不過，報導指出，批發及零售界議員邵家輝認為，香港經濟復常不符預期，近月經濟環境令人憂慮，零售業生意受港人北上消費、旅客減少影響，不同意現時檢討和修改「418」規定，「現時絕對不是合適時機」，他指不少公司成本壓力已經很大，若再增加部分兼職員工的福利，將壓力更大。被問到日後會否在立法會反對修例，他說有待與自由黨討論，重申個人不認同現時修例。