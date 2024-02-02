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不煩政治煩錢包 港人更憂鬱 調查指成年人逾1成嚴重

香港新聞組／香港2日電
最新調查發現約1成受訪成年港人出現嚴重抑鬱徵狀，過去9年增約2.5倍，壓力主要來自經濟、工作、家庭及身體。（中通社資料照片）
最新調查發現約1成受訪成年港人出現嚴重抑鬱徵狀，過去9年增約2.5倍，壓力主要來自經濟、工作、家庭及身體。（中通社資料照片）

香港人憂鬱指數再創新高，最新調查發現約1成受訪成年港人出現嚴重抑鬱徵狀，過去9年增約2.5倍，其中18至24歲最嚴重，24.2%有嚴重抑鬱徵狀。導致港人憂鬱的壓力主要來自經濟、工作、家庭及身體，疫情或政治的壓力相對上已經消退。

明報報導，香港心理衛生會公布去年5月至11月透過「病人健康狀況問卷-9（PHQ-9）」訪問近3000人，發現約1成受訪成年港人出現嚴重抑鬱徵狀，過去9年增約2.5倍，其中18至24歲最嚴重，24.2%有嚴重抑鬱徵狀。

據報導，心理衛生會2012年起每兩年做抑鬱調查，2022年因疫情暫停，延至去年5至11月進行，透過網上和街站訪問2904名年滿18歲港人，填寫PHQ-9評估抑鬱和焦慮徵狀，以27分為滿分，10分或以上屬中度抑鬱，滿15分屬嚴重抑鬱。

報導稱，調查發現，25%受訪者屬中度或嚴重抑鬱，較2014年的11.8%增近1.2倍；其中嚴重抑鬱者，也即需要接受專業治療及輔導的人士有11.1%，與2014年的3.2%相比更增約2.5倍，均為調查以來最高。

以年齡層劃分，18至24歲群組平均為9.7分，44.5%屬中度或嚴重抑鬱，遠高於其他年齡群組，嚴重者占24.2%，主要壓力來源為學業，其他年齡層平均分介乎4.18至6.78分。

心理衛生會助理總幹事黃敏信稱，不論有否新冠疫情，港人近年抑鬱亦趨嚴重，料與社會競爭增加等因素有關，建議大專院校引入精神健康急救課程作為必修科，加強學生預防意識。

報導指出，黃敏信建議，港府參考外國設立情緒資源中心，讓企業或學校聯絡索取推廣精神健康的資訊和資源，以及整合港府現有資源加強預防和教育。對於政府擬於今年在地區康健中心推出精神健康篩查，他認為有助及早察覺有需要者，建議下一步擴至網上篩查，配合支援熱線和網上輔導等配套。

香港心理衛生會總幹事程志剛說，年輕人對前景感到迷茫的現象，會隨著社會發達愈見明顯。這次調查受訪者中近3成是照顧者，結果顯示照顧者的整體精神健康比非照顧者差。

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