「世界幣」蒐虹膜信息涉敏感個資 港私隱公署調查

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

無論是指紋、DNA，還是眼睛虹膜信息，都是重要敏感個人資料，一旦被不當使用或外洩會帶來嚴重後果。

文匯報報導，香港 個人資料私隱專員公署發現一個名為「世界幣（Worldcoin）」的加密貨幣 公司，在香港要求參與者掃描個人虹膜信息以獲取註冊身分。由於收集和處理虹膜信息涉及嚴重個人資料私隱風險，可能違反《個人資料（私隱）條例》規定，公署主動開啟調查，並於昨日持法庭手令進入「世界幣」六個營運點，要求營運者交出文件資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲市民對「世界幣」項目提高警惕，小心保護自己的敏感個人資料，切勿隨便參與一些收集敏感個人資料的活動，包括虹膜掃描等生物辨識資料。

網上資料顯示，「世界幣」 是一個在2020年展開的加密貨幣項目，聲稱目標是運用區塊鏈技術，構建全球適用的個人身份識別系統（World ID）、全球性通用貨幣Worldcoin，以及連接身分識別與通貨的電子錢包（World App），又稱該項目創建一種基於生物特徵的身分驗證系統，用以分辨AI（人工智能 ）還是真人，目的是確保每個人都能公平地獲取他們的數碼加密貨幣份額，防止濫用和詐騙云云。