李家超：涉23條在港審訊 不會送內地 研延長羈留至14天

香港立法會1月30日舉行聯席會議，律政司長林定國、保安局局長鄧炳強等代表向議員簡介基本法第23條立法的諮詢文件內容。（中通社）

香港 「基本法」23條立法公眾諮詢1月30日展開，被捕人士的權利和訴訟程序有否提出收緊或限制是外界關注焦點，參考英美等地的國安法律後，提出包括延長疑犯羈留時間，由目前不超過48小時，延長至14日；可阻止被扣留人士諮詢某律師，及延遲諮詢任何律師等。至於涉23條的案件會否將被捕人士送返內地受審，特首李家超明言不會，他強調「在香港審訊、根據香港法律」。

明報報導指出，港府 於「基本法」23條立法諮詢提出，研究延長涉國安罪行被捕人羈留最多48小時的時限，但無提及具體方案。監警會前主席梁定邦及保安局前局長黎棟國均認為，延長羈留可參考英國做法，由法庭把關，保安局長鄧炳強昨回應說，設立制衡非常重要，至於是透過行政措施或法庭手令，會聽社會意見，再進一步研究。

據報導，諮詢文件引述英國去年訂立的「2023年國定安全法」，稱警方可向司法機構申請延長羈留時限，該法提及控方向法庭申請拘留，期限最多7日，並可進一步申請至14日，其間當事人有權反對延長羈留。

諮詢文件稱，國安罪行複雜且或隱密，需更長時間調查。資深大律師梁定邦說，若延長羈留時間，需類似英國由法庭把關，由中立的司法機關判斷是否有實際需要，也有助減少對警方投訴。

據香港01報導，律政司司長林定國表示，香港國安法列明的拘留條文，適用所有危害國安情況，換言之23條的拘留規定與「香港國安法」一致。根據「香港國安法」第42條，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。

保安局局長鄧炳強表示，23條立法會考慮外國法律，不會全盤搬來香港，若有香港適用的措施，即使外國沒有的，香港都會採納。他又說，國安法案件複雜，需要更多時間搜證，會檢視保釋期會否需要延長，舉例英國可額外拘留14天，新加坡 可拘留2年。

另據香港電台報導，行政會議成員、資深大律師湯家驊昨日表示，基本法23條日後立法後，公眾利益將不能成為被告的答辯理由，因涉及傷害國家安全的事就不會是公眾利益；他並說，在「國家祕密」定義上，香港與內地將會是一致的。