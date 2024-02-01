港住宅房貸「負資產」逾2.5萬宗 創19年新高

香港樓市跌跌不休，住宅房貸「負資產」件數大增，創近19年來新高。（路透資料照片）

香港 不僅股市持續下挫，樓市也跌勢不止，香港住宅房貸「負資產」，即房價 已低於抵押貸款額的件數大增，創近19年來新高，迫使港府 最終同意「減辣」。香港立法會昨日三讀通過相關修例，調整早前為抑制房價而開徵的額外印花稅。

香港樓市「負資產」湧現，意味著業主可能放棄還貸，銀行只能將相關樓宇法拍。上次香港樓市「負資產」湧現是在金融風暴之後。

香港「負資產」住宅抵押貸款件數，去年第4季已增至2萬5163件，按季多了約1.3倍，創2004年9月後的新高。

面對房市跌跌不休，市場一直呼喚港府放棄先前為壓抑樓價而徵收的額外印花稅等「辣招」，但直至1月31日，香港立法會才終於三讀通過去年《施政報告》提出的樓市三項「減辣」措施相關修例。

此次修訂措施包括：額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年，即業主若持有兩年後出售住宅時無需繳納房價10%的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半至7.5%；合資格外來人才的買家印花稅和新住宅印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」。

香港經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，由於「負資產」數字滯後，加上銀行估價趨向審慎，發展商傾向以低價策略推售新盤。即使今年上半年房市成交量可能回穩，但可能是「價跌量升」，「負資產」個案恐會超過3萬件。

香港新聞組／香港1日電

文匯報報導，昨天多名議員呼籲全面「撤辣」，經民聯更提出6項穩定樓市措施，包括減免40歲或以下港人首置印花稅。

經民聯副主席林健鋒指出 ，「辣招」已實施13年，香港已出現翻天覆地變化，當前樓市問題並非供應短缺，炒風亦不熾熱，需求萎縮，樓價日日跌，「辣招」已不合時宜，更令到信心脆弱的資產市場雪上加霜，衝擊香港經濟民生。

經民聯梁美芬認為，現時息率高企，沒有人敢炒樓，港府要意識到市場並非「發燒」，很可能是「發冷」，如果繼續落重藥，隨時影響樓市健康。「1隻藥食足13年而不理，好易發生意外」，她促請港府考慮全面「撤辣」。