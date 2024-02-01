我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

港住宅房貸「負資產」逾2.5萬宗 創19年新高

香港特派員李春／香港1日電
香港樓市跌跌不休，住宅房貸「負資產」件數大增，創近19年來新高。（路透資料照片）
香港樓市跌跌不休，住宅房貸「負資產」件數大增，創近19年來新高。（路透資料照片）

香港不僅股市持續下挫，樓市也跌勢不止，香港住宅房貸「負資產」，即房價已低於抵押貸款額的件數大增，創近19年來新高，迫使港府最終同意「減辣」。香港立法會昨日三讀通過相關修例，調整早前為抑制房價而開徵的額外印花稅。

香港樓市「負資產」湧現，意味著業主可能放棄還貸，銀行只能將相關樓宇法拍。上次香港樓市「負資產」湧現是在金融風暴之後。

香港「負資產」住宅抵押貸款件數，去年第4季已增至2萬5163件，按季多了約1.3倍，創2004年9月後的新高。

面對房市跌跌不休，市場一直呼喚港府放棄先前為壓抑樓價而徵收的額外印花稅等「辣招」，但直至1月31日，香港立法會才終於三讀通過去年《施政報告》提出的樓市三項「減辣」措施相關修例。

此次修訂措施包括：額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年，即業主若持有兩年後出售住宅時無需繳納房價10%的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半至7.5%；合資格外來人才的買家印花稅和新住宅印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」。

香港經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，由於「負資產」數字滯後，加上銀行估價趨向審慎，發展商傾向以低價策略推售新盤。即使今年上半年房市成交量可能回穩，但可能是「價跌量升」，「負資產」個案恐會超過3萬件。

香港新聞組／香港1日電

文匯報報導，昨天多名議員呼籲全面「撤辣」，經民聯更提出6項穩定樓市措施，包括減免40歲或以下港人首置印花稅。

經民聯副主席林健鋒指出 ，「辣招」已實施13年，香港已出現翻天覆地變化，當前樓市問題並非供應短缺，炒風亦不熾熱，需求萎縮，樓價日日跌，「辣招」已不合時宜，更令到信心脆弱的資產市場雪上加霜，衝擊香港經濟民生。

經民聯梁美芬認為，現時息率高企，沒有人敢炒樓，港府要意識到市場並非「發燒」，很可能是「發冷」，如果繼續落重藥，隨時影響樓市健康。「1隻藥食足13年而不理，好易發生意外」，她促請港府考慮全面「撤辣」。

香港 港府 房價

上一則

2024年中國第一龍 國際期刊正式命名：「腔尾贛地巨龍」

下一則

欠薪4500萬 山東一醫院院長宣布絕食減少愧疚 網轟耍賴

延伸閱讀

恒大遭清盤 香港總部、許家印3棟山頂豪宅待售

恒大遭清盤 香港總部、許家印3棟山頂豪宅待售
疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕

疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕
香港啟動基本法23條立法諮詢 李家超稱不涉及「送中」

香港啟動基本法23條立法諮詢 李家超稱不涉及「送中」
英媒：香港「中國化」 已非國際城市 近年20萬人離開

英媒：香港「中國化」 已非國際城市 近年20萬人離開

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州